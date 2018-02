Se deja sorprender

TORREÓN, COAH.-

Tras un año y medio de no figurar en la TV, Alex Sirvent regresa con Educando a Nina, a través de un personaje que representa un reto en su carrera

Durante un año y medio Alex Sirvent no apareció en la televisión. Propuestas sí tuvo y no sólo en la actuación sino también en la música debido al regreso de Mercurio, pero él esperaba una que lo sorprendiera, que lo llenara.

Ese proyecto fue el melodrama Educando a Nina, la nueva apuesta de Azteca Uno que se estrenará el 12 de marzo a las 20:30 horas. En la historia dará vida a “Armando”, un joven que se vuelve rico de la noche a la mañana por una acción muy singular.

“Cuando uno sabe esperar, cuando uno se vuelve selectivo en su vida personal y profesional; en lo que te enfocas es realmente lo que va a manifestarse en tu vida; entonces yo realmente empecé a hacer una reestructuración y me dije ‘Dios dame paciencia porque no me voy a mover de aquí hasta que llegue el proyecto que estoy buscando’, y por fin llegó”, dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Cuando arribó a sus manos el guión de la novela y lo leyó, Sirvent se dio cuenta que eso era lo que necesitaba para volver a la pantalla chica, “me atrevo a decir que hasta ahora representa el reto más grande de mi carrera”.

El hermano de la cantante Patylu, expresó que dicho melodrama cuenta con todo lo necesario para entretener a los televidentes, no duda en que los hará reír a través de cada emisión. “Me atrevo a decir que Educando a Nina volverá a reunir a la familia en el horario de las 8:30 de la noche y que además los divertirá sobre todo ahora que se avecinan las campañas políticas que serán lo último que querremos ver”, dijo.

El artista comentó que en la telenovela producida por Joshua Mintz (El señor de los cielos, La reina del sur) comparte créditos con la coahuilense Cyntha Rodríguez, Wendy de los Cobos, Luis Fernando Peña, Darío Ripoll y Antonio Gaona. “Yo doy vida a ‘Armando’, hermano de ‘Luca’ (Gaona), quien sufre un accidente que lo deja en coma durante un tiempo.

En ese lapso, mi personaje publica un libro de él que se vuelve un best seller, al grado de convertirlo en uno de los escritores más prominentes. “Cuando ‘Luca’ despierta, se da cuenta que ‘Armando’ publicó su libro volviéndolo millonario y es entonces que vienen los conflictos. Mi personaje es también el novio de ‘Mara’, uno de los personajes de Cynthia ya que ella hará dos hermanas que son ésta y ‘Nina’”, aclaró.

El nacido un 18 de octubre expuso que comenzaron grabaciones hace unas semanas.

“Grabamos 50 por ciento en foros y el otro 50 en locaciones. La verdad es que los actores y el equipo de producción nos estamos divirtiendo mucho laborando juntos y eso depende mucho del éxito de un proyecto, lo mismo ocurrió en Para volver a amar, que fue una novela bastante exitosa”.

Por otro lado, Alex dijo que le encanta la apertura que los actores están teniendo para trabajar en las televisoras que les plazcan.

“Es interesante que podamos laborar de esta manera. Estamos viviendo una época en la que el público quiere entretenerse ya no hay que tener tanto un estereotipo”.

En cuanto a Mercurio, Sirvent comentó que no se unió al reencuentro del grupo porque de un tiempo a la fecha se ha enfocado a la actuación.

Más de Alex Comenzó su carrera a los 12 años en la Onda Vaselina: ⇒ También formó parte de Mercurio. ⇒ Corazones al límite fue la primera telenovela que realizó. ⇒ Protagonizó el melodrama Madre luna de Telemundo. ⇒ También ha hecho obras de teatro.

Durante un año y medio Alex Sirvent no apareció en la televisión. (CORTESÍA)

