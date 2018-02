Acusa nieto de Elba Esther política de acoso contra exlíder del SNTE

CIUDAD DE MÉXICO.-

El ex diputado federal, René Fujiwara, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de "aislar del mundo" a su abuela, la ex líder sindical, Elba Esther Gordillo, debido al apoyo que le ha dado la familia de la maestra a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT.

"Me duele mucho y me siento profundamente culpable de que la PGR ha retomado una política de acoso en contra de mi abuela. Están intentando aislar a Elba Esther del mundo debido al apoyo que yo he manifestado por Andrés Manuel López Obrador", indicó.

A través de sus redes sociales, Fujiwara cuestionó que si la PGR haría lo mismo si apoya a Meade.

"¿Harían lo mismo si nadie estuviera hablando de una posible alianza entre Elba Esther y AMLO? Si hoy los medios de comunicación hablaran de una alianza entre Elba Esther y Meade, ¿también la estarían aislando del mundo?", preguntó.

Y continuó: "Por más que Elba Esther Gordillo sea la villana favorita de muchos; nadie puede aplaudir un uso político del sistema de justicia, y una violación tan burda a los Derechos Humanos de una mujer adulta... Además debemos también destacar que mi abuela no ha manifestado su apoyo por ningún candidato... y que yo no soy Elba Esther...", precisó.

Sostuvo que su abuela hoy es una prisionera política, por lo que dijo que "es un gran orgullo el poder apoyar a Andrés Manuel"

"Él (AMLO) es el hombre que le dará sentido a éstos cinco años de confinamiento y de sacrificio familiar. Las cosas no serán en vano: el magisterio será reivindicado", aseveró.

