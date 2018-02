Alcaldesa de Lerdo considera una buena idea contar con un C-5

LERDO, DGO.-

La alcaldesa María Luisa González Achem considera una buena propuesta la del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de construir en La Laguna un C-5.

Riquelme dijo que pedirá el apoyo del gobierno federal para construir un Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) en La Laguna que brinde servicio a los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y posiblemente Nuevo León.

Respecto al C-5, González Achem dijo: "Me parece bien porque realizan más investigación. El C4 funciona bien pero el C-5 es más avanzado me parece muy bien, en seguridad todos los esfuerzos que se hagan no están demás y son en bien de los ciudadanos, entonces si lo pone el gobernador Riquelme, el gobernador de Durango pone para aquí en la Laguna, si lo deciden pues qué bueno".

En Lerdo la alcaldesa recibe ya presupuestos respecto a la adquisición de videocámaras de seguridad.

"No lo planteamos con recursos del Fortaseg sino con recursos propios de la Presidencia", dijo.

En Lerdo sólo hay cámaras de seguridad en 5 puntos estratégicos.

El centro de inteligencia artificial y vigilancia contra la delincuencia que pone Riquelme implicaría por lo menos 2 hectáreas de superficie de terreno, se requieren aplicar más de mil 500 millones de pesos para contar con tecnología de punta al servicio de la seguridad pública mediante la recepción de información y la integración de cientos de cámaras de video-vigilancia de alta tecnología, esto según Riquelme.





González Achem se mostró a favor de la idea de construir un C-5 en la Zona Metro. (ARCHIVO)

