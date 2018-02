Tras robo armado, retiran cajero de la Unipoli

GÓMEZ PALACIO.-

Para evitar riesgos colectivos, la Universidad Politécnica (Unipoli) de Gómez Palacio tomó la determinación de sacar el cajero automático de la institución educativa, esto luego de que hombres armados violaran la seguridad de la escuela para saquearlo.

Luis de Villa Barrera, rector de Unipoli, dijo que la decisión se tomó junto con el Consejo de Calidad y los directores de carrera.

"A partir de ya, ya el cajero no estará en las instalaciones. El banco proponía inclusive instalarlo dentro de las oficinas y la respuesta es no, es una facilidad para el personal y para los alumnos hay que reconocerlo, pero por cuestión de eliminar riesgos colectivos, el cajero ya no estará en el interior... no habrá cajero en la universidad", dijo.

Destacó que los edificios de la Unipoli cuentan con diversas medidas de seguridad que están comunicadas con los Sistemas de Seguridad Pública y con las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad. "Esto ocurrió en el interior de la universidad pero en el exterior de uno de los edificios", aclaró.

También destacó que hasta el momento se ha contado con el apoyo de diversas corporaciones policiacas.

Actualmente, la universidad tiene una matrícula de mil 400 alumnos distribuidos en tres turnos y cerca de 140 docentes y administrativos.

Fue la madrugada del lunes, alrededor de las 2:00, que tres hombres que portaban armas largas y pasamontañas ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, de donde se apoderaron de dinero en efectivo que sustrajeron de un cajero Banorte.

La situación obligó a las autoridades del plantel a suspender las labores puesto que la Universidad quedó completamente acordonada como área de inspección para evidencia por parte del personal de la Vicefiscalía de Lerdo.

Según las primeras investigaciones los hombres, llegaron al plantel y a punta de pistola, obligaron a los guardias a rendirse para luego encerrarlos en el cuarto empleado como bodega de la Universidad.

Los presuntos ladrones llegaron hasta el edificó "A" de la escuela -donde se encuentra el cajero automático- y al fracasar en su intento por arrancarlo, optaron por abrirlo y sustraer el efectivo que pidieron, desconociéndose hasta el momento el monto.

Fue el personal de la propia Universidad el que encontró a los guardias atrapados en el cuarto y el cajero destrozado, por lo que dieron parte a las autoridades





