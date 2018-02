Sigue la polémica en caso de Karla Souza

TORREÓN, COAH.-

El caso de la supuesta violación de Karla Souza se ha vuelto una bola de nieve que cada vez se hace más grande

En estos días las tendencias en redes sociales giran en torno a la supuesta violación de la que fue objeto la actriz Karla Souza hace 12 años. Como es sabido, ella habló al respecto con Carmen Aristegui.

Sus declaraciones se han vuelto una bola de nieve que cada vez se hace más grande alcanzando a Pedro Damián, Álvaro Curiel, Televisa y Gustavo Loza, entre otros nombres.

Mientras Karla no diga el nombre del hombre que abusó sexualmente de ella los rumores continuarán incrementándose. Los ojos de medio mundo están sobre la artista en espera de que haga la confesión.

A inicios de la semana, Karla le dijo a Aristegui en un espacio denominado Mujeres que rompen el silencio que en los inicios de su carrera fue violada por un director mexicano con el que trabajó, aunque no dio nombres.

Horas después, Televisa anunció que rompía toda relación laboral con Gustavo Loza, aunque la empresa sí transmitió el programa 40 y 20 (una producción de Loza).

Tras ese anuncio, fue sembrada la duda en redes sociales sobre la responsabilidad de Gustavo Loza como el probable agresor de Souza, algo que él rechazó ayer en diversos programas hasta en un espacio que le brindó Aristegui.

El director dijo a Carmen que Televisa le "echó" esta culpa como una manera de vengarse porque él no quiso venderles su empresa y porque a la televisora no le pareció un proyecto que el cocinaba en el que trataría el asunto de los grupos de autodefensa en México, además externó que tuvo una relación sentimental con Karla y que jamás le hizo daño a la actriz.

"En una reunión en Francia, Emilio Azcárraga, José Bastón y otros ejecutivos me amenazaron para dejar un proyecto que tenía con Netflix. Me dijeron que yo tenía todo que perder y nada que ganar".

Advertencia

Gustavo agregó que los ejecutivos de igual manera le comentaron que él tenía una familia que proteger, algo que tomó como una advertencia demasiado seria hacia sus seres queridos.

"Al interior de Televisa hay un acoso tremendo hacia las actrices, ellos (Televisa) son los menos indicados para señalar a alguien. No lo digo yo, lo pueden decir ellas", señaló Gustavo Loza

En cuanto a la actriz, Gustavo le pide que por favor diga quién la violó ya que su reputación ha sido manchada sin razón. Además, el director reveló detalles del noviazgo que tuvieron.

"Tuve una relación sentimental con Karla, nadie se enteró ni tenían por qué enterarse, eso fue en 2010 y no fue de una noche ni de dos", dijo Loza y agregó que sus amoríos se llevaron a cabo con el consentimiento de ambos.

Álvaro Curiel, uno de los primeros directores que trabajó con Karla Souza, consideró ayer que los señalamientos de la actriz podrían servir para que los abusadores vean las consecuencias de las cuales serían objeto.

A través de una reflexión en redes sociales, el realizador también comentó que mientras la protagonista de Nosotros los nobles no dé el nombre de quién la "violó", habrá suspicacias sobre todos quienes colaboraron con ella en sus inicios.

Curiel publicó en su mensaje la imagen extraída de Twitter donde el usuario @Cosmopolitan24 le pregunta al director si habría sido el atacante de Souza.

"Aprovecho la imbecilidad de este twitter, para dejar claro lo que pienso", escribió Curiel.

"(Una) Amiga me hizo sentir que en realidad este tipo de expresiones, en donde me colocaron en una lista de posibles agresores de Karla, eran un daño colateral bastante menor, y en todo caso lo que me tocaba ¿? Pagar...

"Es decir, ser varón, ser director y productor, hacen que lo que viene ahora, sea un momento donde yo tengo que asumir mis pecados, y entienda que el hecho de que mi mujer, familia, hijo y colegas, tengan que en todo caso decidir si seré perdonado por los que 'Hemos' hecho sistemáticamente. ¿? WTF... ¿Así viene la mano? ¿Es un daño menor, que me toca asumir? La respuesta es más que clara: Bajo ninguna circunstancia", publicó.

Otro productor y director que ha sido criticado en redes por la misma situación ha sido Pedro Damián.

"No me sorprendería saber que Pedro Damián fue quien violó a Karla Souza, ese wey se ve que es un pervertidor de niñas", escribió una usuaria de Twitter.

La defiende en Twitter

A través de un mensaje en Twitter, Luis Gerardo Méndez externó su apoyo a su amiga a Karla Souza, quien reveló haber sido víctima de abuso sexual a inicios de su carrera.

El actor expresó que si Souza no ha querido decir nombres, tendrá sus motivos y dijo que la actriz mandó señales que no fueron atendidas a tiempo.

"He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente. Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos", escribió Méndez.

Otros famosos se mostraron a favor de Karla en Twitter, pero también, otros están apoyando a Gustavo Loza.

Los actores Juan Ignacio Aranda, Elizabeth Valdés y Oswaldo Zárate; el director Batán Silva ("El viaje de la Nona") y la conductora Claudia Lizaldi, se han pronunciado a favor de Gustavo.

En redes sociales, la gente ha dividido opiniones en torno a este caso. Algunos han apoyado a Karla, mientras que otros le han echado en cara el tiempo en que tardó en hacer la denuncia.





Buenas palabras. La actriz Karla Souza sólo tuvo buenas palabras para el director Gustavo Loza después de que concretaran el proyecto de la película "¿Qué culpa tiene el niño?" y dijo que siempre estaría agradecida con él.

