Industriales preparan doble fecha de visita

Inicia la segunda vuelta en la Liga de Chihuahua

Regresar a la senda del triunfo es la consigna de Industriales Laguna, cuyo plantel se prepara rumbo a la doble cartelera como visitantes que tendrán durante el próximo fin de semana, en las jornadas 11 y 12 de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

Los dirigidos por el coach estadounidense Lewis LaSalle Taylor, sostuvieron ayer una práctica matutina en la duela del auditorio municipal de Torreón, donde ajustan los detalles que les ocasionaron la derrota el pasado sábado ante Petroleros de Camargo, con la que el equipo lagunero perdió una excelente racha de 5 victorias consecutivas. Durante la práctica, los jugadores repasaron sistemas defensivos y ofensivos a implementar durante sus próximos compromisos, además de realizar diversos ejercicios de pases rápidos y constantes hasta culminar en el aro.

Se ausentó de la práctica el lagunero José Luis "Pepe" Díaz, quien aquejado por un fuerte dolor de garganta, debió visitar al médico, aunque se espera que esté en condiciones de disputar los duelos del fin de semana. Tampoco participó en el entrenamiento el escolta Andrés Moyetón, quien viajó a su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, para atender asuntos personales, alcanzará al equipo en Saucillo, donde los Industriales visitarán mañana a los Vaqueros.

Al finalizar el encuentro, el coach LaSalle Taylor se mostró optimista de cara a los próximos juegos de su equipo: "curiosamente hemos estado jugando mejor fuera de casa, pero sí son juegos complicados los que vienen, Saucillo está empatado con nosotros en récord y acaban de hacer tres o cuatro cambios, se reforzaron, también Delicias, a quienes se les lesionó del tendón de Aquiles el extranjero Haakim Johnson, están por traer a otro muy buen jugador, pero nosotros debemos ir juego por juego, mejorar en el movimiento del balón, dar 3, 4 ó 5 veces antes de tirar y es en lo que hemos tratado de trabajar en estos días", declaró.

Mañana se cerrará el periodo de cambios para los equipos de la LBE, lo que no preocupa al coach de Industriales, ya que confía en su plantel, aunque no descarta la posible llegada de algún otro elemento que les ayude en el juego bajo el tablero: "me gustan los muchachos que tenemos, hubiera sido mucho mejor si pudiéramos tener a los locales, porque son buenos jugadores, pero la regla nos obliga a jugar con chihuahuenses y a los laguneros los considera nacionales, eso está mal, pero son las reglas. De acuerdo al apoyo, a los patrocinios, veremos la posibilidad de ser más fuertes, en las posiciones de 1, 2 y 3 estamos muy bien, donde estamos un poco más débil es en las posiciones de abajo, como se vio el otro día, batallamos mucho con los grandes, entonces si hay alguien a quien podamos traer, será en esa posición, si no, vamos a jugar con quienes tenemos, que son buenos jugadores", afirmó.

"Vamos a ser un equipo muy latoso, aún para los que tengan el mejor récord, creemos que podemos ganarle a cualquiera", culminó el coach.

249 PUNTOS ha anotado Jeff Stubbs, para ubicarse como el cuarto mejor anotador de la liga

Los jugadores repasaron coberturas a la defensiva y pantallas del sistema ofensivo. (Jesús Galindo López)

