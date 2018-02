Temen, pero no retroceden

TORREÓN, COAH.-

REVELAN DECLARACIÓN DE CAPO QUE HABLA DE SUPUESTA PERSECUCIÓN A GRUPOS DE BúSQUEDA DE DESAPARECIDOS

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Temor, pero sobre todo molestia han generado las declaraciones de Omar Treviño el llamado "Z40", sobre la supuesta persecución del grupo armado a los grupos de búsqueda de personas desaparecidas, así como el que hayan aventado cuerpos a las presas de Coahuila y otras entidades, entre integrantes del Grupo Vida.

De acuerdo con Silvia Ortiz, vocera de la agrupación, el enojo es porque las autoridades de la Subprocuraduría de Personas no Localizadas en el estado, con quien se entrevistó el Z40 desde marzo del 2015, nunca les informó sobre las persecuciones y tampoco redobló la vigilancia durante sus trabajos de búsqueda.

"¿Por qué no nos dijeron nada? Nos hubieran redoblado la vigilancia. Si realmente ya nos tenían en la mira, ellos no se andan con medias tintas, si algo les incomoda se deshacen de eso, ahora hay que tomar en cuenta que nosotros nunca hemos estado siguiéndolos a ellos, nosotros estamos buscando a nuestros familiares", aclaró Ortiz.

Dijo que si bien al inicio de sus labores de búsqueda estuvieron acompañados hasta por cinco elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hoy Fiscalía, ahora sólo los acompaña uno o dos con unidades deplorables. El Ejército Mexicano únicamente los acompaña cuando se visita puntos de búsqueda nuevo, después se retira.

"Si lo que querían era generar temor con esa declaración, sí lo generaron con una o dos compañeras, pero otras dicen, vamos a seguir", dijo Silvia Ortiz, quien a petición de sus compañeras pedirá mayor vigilancia.

En cuanto a las declaraciones de que los cuerpos eran arrojados a las presas, Ortiz, dijo que fue algo que se denunció en dos ocasiones sin éxito ante la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin éxito. La primera vez fue en el 2006 cuando sólo eran la Familia Sánchez Viesca Ortiz en busca de su hija Stephanie Sánchez Viesca "Fanny", pero fueron ignorados.

"Nos enteramos que había cuerpos en la presa Francisco Zarco, entonces yo lo solicité a la PGJEC y me dijeron que cómo era posible que no estábamos en los tiempos de Al Capone".

Y ya como grupo Víctimas por sus Derechos en Acción en el 2016, se solicitó un operativo en el mismo lugar a la Dirección de Derechos Humanos de la PGR, pero nunca recibieron respuesta.

"Estoy enojada, porque se los dije desde antes y me tiraron a loca como familia y luego como grupo no me hicieron caso y ahora que lo dice un delincuente, sí hacen caso".





Búsquedas. Silvia Ortiz, vocera de la agrupación dijo que dichas declaraciones del Z40 no los desanima a continuar su trabajo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: grupo vidaZ-40

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...