Dos muertos y 15 heridos en un ataque a un banco de Birmania

BANGKOK, TAILANDIA.-

BANGKOK, TAILANDIA







COMENTAR

Al menos dos personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas por la explosión de una bomba en una sucursal bancaria de la principal ciudad del norte del estado Shan, en el noroeste de Birmania, informan hoy la prensa oficialista.

La autoridades investigan la autoría del ataque no reivindicado por ningún grupo armado que actúa en la región.

Los heridos, once mujeres y cuatro hombres, fueron trasladados al Hospital General de Lashio, ciudad donde tuvo lugar el ataque, cuenta el diario "The Global New Light of Myanmar".

Las explosión se produjo en la tarde del miércoles en la entidad del Banco Yoma, causando también importantes daños en el edificio y en las construcciones adyacentes.

Lashio, con una población de 131,000 personas, es la urbe más grande del norte del estado Shan, donde varias guerrillas étincas mantiene un conflicto armado contra el Ejército birmano con el objetivo de lograr una mayor autonomía política para la región.





La autoridades investigan la autoría del ataque no reivindicado por ningún grupo armado que actúa en la región. (EFE)

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...