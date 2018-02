Llegan a acuerdo empresa y representantes de trabajadores de OMJC

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

GÓMEZ PALACIO, DGO







COMENTAR

El día de mañana se deberán reiniciar las labores en la planta del ejido Glorieta, de la empresa OMJC, al llegar a un acuerdo, cuyo convenio será firmado en breve, entre los representantes legales de la empresa y de los trabajadores.

En este convenio, se establece que no habrá modificaciones a las condiciones contractuales, respetando puestos, prestaciones, antigüedad, entre otros aspectos; sin embargo, también se hizo asegurar a la empresa, que la situación de hostigamiento que vivían los empleados por parte de algunos mandos medios, iba a terminar, dando incluso de baja a esos trabajadores señalados por arbitrariedades y supuestos abusos.

La mayoría de los trabajadores están de acuerdo con regresas a trabajar, incluso se les informó que entre jueves y viernes se les pagará su una compensación por los días laborados y por el tiempo que permanecieron en paro.

Sin embargo, hay un grupo minoritario que sigue en desacuerdo con la liberación de la planta y con reintegrarse a sus labores, exigiendo una liquidación. Se les indicó que no pueden ser liquidados porque no existe un despido y que si algún empleado no desea permanecer en la planta, podrá retirarse y recibir una compensación.





La mayoría de los trabajadores están de acuerdo con regresas a trabajar. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Entre jueves y viernes se les pagará su una compensación por los días laborados y por el tiempo que permanecieron en paro. (EL SIGLO DE TORREÓN)

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: empresa OMJCparistas OMJC

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...