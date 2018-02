Define PAN a sus candidatos a diputados plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN), definió los candidatos que irán a la Cámara de Diputados por representación proporcional (plurinominal).

Algunos de los nombres de los aspirantes son el coordinador de los diputados asambleístas, Jorge Romero, quien actualmente está señalado por presuntos desvíos de los recursos para los damnificados de los sismos del año pasado en la Ciudad de México.

El ex tesorero nacional, Carlos Olson; el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar; el ex secretario general, José Isabel Trejo; los senadores Raúl Gracia y Fernando Herrera, quien es el actual coordinador de los senadores.

De igual forma, la ex secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala; el ex gobernador, Marco Adame; las senadoras Laura Rojas y Adriana Dávila; el senador Jorge Luis Preciado; el ex presidente de Acción Juvenil, Everardo Padilla.

El senador Ernesto Ruffo; la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz; el representante del PAN en el Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo Aguilar; el ex senador, Juan José Rodríguez Prats, entre otros.

A la reunión, acudieron los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; de Guanajuato, Miguel Márquez; de Aguascalientes, Martín Orozco, el ex presidente nacional, Gustavo Madero; el ex gobernador Rafael Moreno Valle.





Algunos de los nombres de los aspirantes son el coordinador de los diputados asambleístas, Jorge Romero (centro), quien actualmente está señalado por presuntos desvíos de los recursos para los damnificados de los sismos del año pasado en la Ciudad de México. (ARCHIVO)

Etiquetas: PAN DIPUTADOSplurinominales

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...