Hay 22 denuncias por extorsión en hoteles y moteles

En lo que va del año un total de 22 casos por extorsión han ocurrido en hoteles y moteles de Coahuila, las cuales aunque han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no han derivado en detenciones.

De acuerdo a Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), al principio se presentaron 10 denuncias, no obstante, éstas no han tenido resultados.

Informó que incluso la cifra ya incrementó a 22 casos en el periodo de enero a febrero del 2018.

"Se ha incrementado a 22 casos y se han agudizado más en la parte de Acuña y Piedras Negras", dijo. Señaló que en entre estos casos, se encontraron casos de secuestros exprés en Monclova.

Sin especificar detalles, indicó que entre estos casos hubo afectaciones, una de éstas en donde un jovencito fue privado de la libertad en un hotel para solicitar el rescate a cambio de dinero.

Héctor Horacio evitó abundar en por menores para no dañar la imagen de los hoteles.

"No queremos decir el nombre del hotel porque luego se quema y la gente ya no va a esos sitios, pero no hay que ocultar la verdad con un dedo y decir lo que está sucediendo", resaltó.

El presidente de la asociación urgió al fiscal Gerardo Márquez a actuar con inmediatez.

Fue hace unos días que la Fiscalía General de Justicia (FGE), informó que Coahuila registró 21 casos de extorsión en el 2017.

Además en los últimos dos años, fueron recatadas siete personas, las cuales fueron privadas de la libertad en hoteles, tras ser víctima de extorsión.

21 CASOS de extorsión se registraron durante el año pasado

Sin avances. Aunque casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, no han derivado en detenciones.

