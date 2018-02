Descartan posible evidencia de trata

TLAHUALILO, DGO.-

Luego de que en las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), derivadas del diagnóstico elaborado por la solicitud de Alerta de Género en el Estado de Durango, donde se pidió la investigación de una posible situación de trata de personas en el municipio de Tlahualilo, las autoridades aseguraron que no se cuenta con evidencia suficiente para descartar o constatar el señalamiento.

Fue el pasado mes de enero que se dio a conocer la presunta presencia de posibles situaciones de trata de personas, en específico de niñas, y explotación sexual en el municipio de Tlahualilo, a lo cual el alcalde del municipio de Tlahualilo Sergio Nevárez Nava, dijo que hasta el momento no cuentan con evidencia o indicios de tal hecho.

"Como municipio presentamos esta preocupante situación ante el ex y actual vicefiscal Daniel Rocha, pero nos comentaron que en la Vicefiscalía no hay ninguna denuncia presentada, y en las investigaciones ya realizadas no hay nada concreto", dijo. "En nuestro municipio por medio de las dependencias de seguridad no hemos detectado alguna situación como tal y estamos preocupados por el tema.

"Tengo hijas y una compañera de vida por lo que este tema nos preocupa, pedimos que si hay un dato adicional que complemente la investigación, lo hagan llegar a las autoridades competentes o a un servidor para actuar lo antes posible con todo el peso de la ley", dijo el alcalde.





Investigación. No podemos descartar o afirmar la presencia de una situación de trata de blanca, pero se está investigando.

