Tal parece que la magnanimidad de Andrés Manuel López Obrador no tiene límites. En su infinita misericordia, ha demostrado que está dispuesto a recibir a todos los políticos, empresarios y líderes sindicales, sin importar su turbio pasado o que le hayan puesto piedras en las dos elecciones anteriores, bajo la sola condición de que le juren lealtad de ahora en adelante. Y un caso que refleja a la perfección cómo todos caben en su proyecto de “regeneración nacional” es el de Coahuila, en donde, hay que decirlo, la vergüenza se ha perdido hace rato. Como sabrá usted, enterado lector, el “Pejelovich” acogió con su manto sagrado al empresario taurino-minero Armando Guadiana Tijerina, quien el año pasado se lanzó en pos de la gubernatura bajo los colores de Morena, aunque desde el principio se sabía que no tenía posibilidad de triunfo.

La candidatura de don Armando sirvió sólo para dividir -más- el voto de la oposición al moreirismo y, claro, para posicionar la figura del hombre del bigote y el sombrero con la firme intención de abrir brecha para futuras elecciones. Y, más cantado que un strike luego de tres bolas, Guadiana fue registrado el domingo pasado como candidato al Senado por Coahuila como primero en la fórmula por la agrupación lopezobradorista. El mismo día, Morena anunció que en la lista de candidatos plurinominales está el nombre de Napoleón Gómez Urrutia, el exlíder del sindicato minero que vive desde hace más de una década exiliado en Canadá luego de una acusación por desvío de 55 millones de dolarucos. De estos nombramientos varias cosas llaman la atención. Primero, que se dieron un día antes de que se cumplieran 12 años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, con lo que el partido de don Andrés Manuel demuestra que poco o nada le interesa la opinión de las familias afectadas puesto que mientras uno forma parte de la élite estatal que abona al problema de las malas condiciones laborales en el sector minero, el otro representa al sindicalismo más cuestionado de la República. Pero para que vea usted que en Morena todos tienen lugar, sepa que mientras don Armando, dicho por él mismo, es cercano al millonario Alonso Ancira, dueño de AHMSA, una de las empresas más importantes de Coahuila, don Napo es enemigo acérrimo del mismo. Es decir, como lo proponía el materialismo histórico de los marxistas, Morena es la síntesis de todas las tesis y antítesis de México. Aplausos.

***

A propósito de las elecciones que se acercan, los agudos observadores de la cosa pública nacional comentan que la mesa está puesta para que México viva los comicios más controvertidos de su historia democrática (no se ría). Y es que aunque todavía no comienzan oficialmente las campañas, ya hay varios asuntos polémicos que están mermando -más- la confianza ciudadana en que los árbitros electorales podrán hacer frente al desafío. Partamos del hecho de que serán los comicios más complicados de todos los que se han celebrado en este país de folletín, por el número de cargos que están en juego, porque por primera vez habrá reelección en algunos puestos, porque habrá candidatos independientes en todas las elecciones, por los llamados intereses fácticos, la situación política y económica, la descomposición de la seguridad pública que ha afectado a los políticos y el incierto entorno internacional de la era Trump. Y dicen que el INE ya ha dado visos de que el traje le queda un poco grande. Por ejemplo, ahí está el caso de la manipulación de las firmas en las que presuntamente han incurrido varios aspirantes independientes. O también el penoso asunto de prohibir que los suspirantes participen en mesas de debate o discusión en el periodo de intercampañas cuando lo que más se necesita en este país es precisamente eso, que se discutan las propuestas de los candidatos. Pero el caso que más está llamando la atención es el de la estrategia planteada por el instituto para hacer frente a las famosas “fake news”. Resulta que el INE firmó un acuerdo con Facebook, la polémica empresa de Mark Zuckerberg, en el que, a decir de unos subagentes, para nada queda claro cómo se van a combatir las noticias falsas en la red social, pero sí otorga a la empresa digital una posición privilegiada dentro del proceso, como es el acceso a la enorme base de datos que es precisamente la materia prima del negocio del joven multimillonario. A ver cómo se pone esto.

***

En donde las cosas no terminan de mejorar es en el Centro de Iniciación Artística “Pilar Rioja”, mejor conocido como Cinart, que se ubica en parte de las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril en Torreón. Se supone que ese sitio, administrado por el gobierno estatal, debe trabajar para brindar servicio a niños y jóvenes de sectores poco privilegiados que estén interesados en desarrollar alguna disciplina artística. Pues resulta que, a casi tres meses de iniciada la administración, es fecha que los talleres y cursos no arrancan porque los jefes de aquí y de Saltillo no han dado luz verde ni tampoco han liberado los recursos. Los subagentes disfrazados de pinceles y cinceles dicen que todos los días acuden al centro niños y jovencitos para registrarse para los cursos y talleres pero sólo pueden anotarse en lista de espera y los encargados les dicen que no saben cuándo comenzarán las clases. Además, comentan que las condiciones físicas del inmueble van de mal en peor, ya que desde hace tiempo que no se le da siquiera una mano de gato. A ver si se ponen las pilas las “nuevas” autoridades de cultura.

***

Dicen que algo no anda bien con la renovación del convenio del ayuntamiento de Torreón y la Fundación Jimulco para la vigilancia y mantenimiento del área natural protegida de la Sierra y Cañón del mismo nombre. Nuestros subagentes disfrazados de sotoles y cardenches nos comentan que está a punto de firmarse el acuerdo para la entrega de recursos y el amarre del compromiso del desarrollo sustentable de la zona. No obstante, comentan que han surgido voces que piden revisar muy bien las condiciones del convenio porque, al menos en lo que tiene que ver con los dineros, algo no cuadra. Y es que el ayuntamiento está considerando otorgar dos millones de pesillos al año a la Fundación para su operación, pero casi todo ese dinero se irá sólo en pagar los sueldos de los integrantes de la misma. Para programas sólo quedarán, dicen, apenas unos 300 mil pesotes, lo cual ha de alcanzar para dos cosas, ya sabe usted cuáles. Y cuentan que se requiere mucho trabajo en el sector, sobre todo de capacitación de los pobladores para el cuidado de la flora y fauna, así como equipamiento y señalética adecuada para la práctica del ecoturismo. ¿De dónde va a salir el resto del dinero que se necesita para eso? ¿Estarán justificados las remuneraciones del personal de la Fundación? Que conste que son preguntas.

***

Del otro lado del río Nazas, dicen que poco a poco se han ido esfumando las esperanzas de que con el cambio en la Vicefiscalía de La Laguna de Durango la situación vaya a mejorar. Uno de los puntos más notorios de que no ha habido un cambio sustancial hasta ahora es que, según los subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Matute”, los elementos de la Policía Investigadora siguen actuando como si nadie los mandara. Para muestra, un botón. Cuentan que en la intervención que tuvieron la madrugada del domingo para reventar el paro en una maquiladora, varios de los gendarmes anduvieron de traviesos y que, misteriosamente, algunas cosas, entre ellas dinero, desaparecieron del lugar. El asunto es que así como llegaron, igual se fueron, sin haber resuelto la bronca, que era para lo que se supone que los habían mandado. Tal parece que sólo fueron a hacer sus travesuras. Dicen que esta situación ya la conoce Daniel Rocha, el nuevo vicefiscal, quien hasta ahora no ha podido meter orden con todo y que él fue cabeza de la DEI durante varios años. Ojalá y ponga fin al autogobierno de esa corporación porque hace falta mucha labor eficiente en materia de investigación de delitos que se cometen en la región.





VERDADES Y RUMORES. (EL SIGLO DE TORREÓN)

