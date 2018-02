Niegan programa en el Lerdantino

LERDO, DGO.-

LERDO, DGO







COMENTAR

El director de Arte y Cultura de Lerdo, Othón Reuter Ramírez, aclaró que, aunque existe la intención de que el grupo conformado por Hanna y Ashley mejor conocidas como Ha-Ash se presenten en Lerdo esto no está confirmado ni existe aún compromiso verbal o escrito del mismo.

"Estamos viendo las posibilidades que hay en función del recurso y de la disponibilidad de los artistas para el Festival. Tratamos de dar variedad y para todos los gustos, buscamos algo más bien cultural, Ha-Ash si era una de las ideas, pero no hemos coincidido por las fechas ya que ellas van a Centroamérica y, por ejemplo, también queríamos a Aleks Syntek pero tengo entendido que se va a España y no puede regresar para esa fecha", dijo el director de Arte y Cultura de Lerdo.

En cuanto al resto de la programación del Festival Lerdantino que se realizará nuevamente en este 2018 dijo que lo único seguro por lo pronto es el período, pues será del 27 de abril al 6 de mayo.

"Todavía no tenemos nada concreto, tenemos propuestas y estamos tratando de negociar y ver los financiamientos y que se preste a lo cultural, pero en este caso de Ha-Ash no está confirmado. No tenemos todavía artistas confirmados, tenemos confirmaciones de participaciones de grupos culturales de otros Estados como Nuevo León, Guanajuato y de mismo Durango, así como de la Ciudad de México a través de Bellas Artes y la compañía nacional de ópera y Ballet, así como solicitamos participaciones a las embajadas de Cuba, Argentina, Francia, Indonesia y España, pero no tenemos nada en concreto", dijo el director.

Reuter Ramírez dijo que cuando se cuente con las confirmaciones se dará a conocer de manera oficial: "Daremos una rueda de prensa para dar a conocer el programa y será hasta el mes de marzo… A lo mejor antes de Semana Santa ya para presentar todo", dijo el funcionario.

Desmienten. Aún no está confirmada la presentación del dueto de las hermanas Hanna y Ashley en el festival de Lerdo.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...