Pide CIJ hospital para tratar adicción a cristal

Por el aumento del consumo de la droga conocida como cristal -altamente adictiva- Centros de Integración Juvenil (CIJ) considera necesaria la apertura de una unidad de hospitalización en esta región.

Rafael Mora Garza, director de CIJ Torreón, dice que cada vez es más frecuente la atención a pacientes menores de edad por el consumo de cristal.

"Es una gran necesidad desde hace tiempo aquí en la región. La necesidad que hay ahorita se va a incrementar por la aparición de cristal. El usuario de marihuana si deja de consumir no va a tener síntomas tan severos, pero el usuario de cristal va a tener una serie de síntomas que lo van a hacer sentirse muy mal físicamente, son fases de no aguantarse que no pueden superar más que volviendo a consumir", explica.

El riesgo es que en estas fases el joven pueda delinquir, e incluso a asesinar para conseguir recursos que le permitan continuar sosteniendo su adicción.

En enero de este año CIJ Torreón registró a un niño de 13 años que ingresó por el uso de cristal, pero tienen también a varios pacientes de entre 14 y 15 años con este consumo, mientras que en otras regiones son personas adultas las que atienden en las unidades de hospitalización de los CIJ, por lo que Rafael Mora dice que la tendencia en La Laguna es la popularización del uso de esta droga entre menores.

Explica que las unidades de hospitalización brindan servicio las 24 horas del día. Las personas reciben el mismo tratamiento profesional que les dan en los Centros de Día donde hay atención: psicológica, médica, de enfermería, trabajo social.

El primer requisito es la permanencia voluntaria, pues es de puertas abiertas. Hay modalidades de atención; la estancia puede ser de 15 días para la desintoxicación; de tres meses y hasta seis meses. En total son 12 unidades de hospitalización que están por regiones, la más cercana en García, Nuevo León.

El costo estimado anual para la operatividad es de 12 millones de pesos. En los proyectos de este tipo intervienen los tres órdenes de gobierno y el patronato de CIJ.

El proyecto tiene varios años, pero que no se ha logrado concretar.

Atención Estadísticas del CIJ. ⇒ En un año y medio el consumo del cristal se disparó. ⇒ En el 2015 se reportaba que cerca del 2 por ciento de los pacientes referían haber consumido alguna vez esta droga, mientras que en 2017 aumentó hasta el 24%. ⇒ El 2017 CIJ registró 570 casos nuevos.

Tratamiento. Rafael Mora, presidente del CIJ Torreón ve necesaria la construcción de una unidad de hospitalización. (EL SIGLO DE TORREÓN)

