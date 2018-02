Someterán a Cabildo horarios de campaña

TORREÓN, COAH.-

ALCALDE DICE QUE PROSELITISMO PODRÍA SER POR LAS TARDES

Será el Cabildo de Torreón el que decida los horarios en los que el alcalde Jorge Zermeño Infante realizará campaña en su búsqueda para reelegirse por el período 2019-2021.

Ayer, en el marco del anuncio de la Macrobrigada de la Salud que organizan los clubes rotarios para celebrar los 113 años de Rotary International, declaró que esta disposición en materia electoral, la someterá al Cabildo.

Destaca que "yo seguiré gobernando, porque es disposición de la autoridad que no es necesario pedir licencia".

No hace una propuesta de horarios para realizar acciones proselitistas, pero expresa: "Para eso sería en las tardes, generalmente las campañas se hacen en horario tarde cuando la gente ya dejó de trabajar y está en sus casas, yo así he hecho las campañas".

Luego de que la semana pasada el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se pronunciara para que fueran los cabildos los que tomaran medidas al respecto, Zermeño asegura que hará lo correspondiente.

Al respecto, los regidores del PAN, Ignacio García y Ana María Betancourt coincidieron que los horarios apropiados serían de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

"Eso no implica que nos quedemos sin autoridad en ese lapso, él, (Zermeño) estará disponible para atender lo que sea necesario", dijo García.

En tanto, Nadia Porras Izquierdo, del PRI dice que "como no hay antecedentes de que los alcaldes estando en funciones se reelijan, no sabemos cómo le vaya a hacer Jorge Zermeño para quitarse la camiseta de alcalde, después dejarla para ser candidato y cómo le va a hacer de manera clara para no revolver el uso del recurso público si nadie va a regular eso".

Según Enrique Sarmiento Álvarez, coordinador de la fracción del PRI, "lo que queremos saber si en las tardes y noches cuando Zermeño haga campaña electoral, va a hacer uso de los vehículos oficiales y personal de la presidencia".

Propone que se guarden los vehículos oficiales después de las 4 de la tarde y que ni él ni sus funcionarios los utilicen.

Considera que tiene que haber controles, pues "Zermeño puede llegar como candidato en las tardes a las colonias, recoger la solicitud de apoyo, hacer la gestoría y en las mañanas que vuelve a ser autoridad, pues las ejecuta y entrega programas y obras, es fácil revolverle".

Para Enrique Sarmiento, es el mismo caso de todos los alcaldes de Coahuila que quieren reelegirse.

"No hay reglas claras".

La fracción del PRI hará un pronunciamiento al respecto este miércoles para pedir que se apliquen otras medidas.

Alcaldes que hacen campaña para buscar reelegirse Campañas inician en abril. ⇒ Según el IEC, ésta será la primera ocasión en que funcionarios públicos, alcaldes, puedan mantenerse en el cargo y buscar el voto. ⇒ Las campañas se realizarán en abril y las elecciones el domingo primero de julio. ⇒ IEC determina que sean los cabildos los que fijen los horarios para las campañas.

A consulta. El alcalde Jorge Zermeño declaró que será el Cabildo el que decida los horarios para realizar la campaña para reelegirse. Dice que sería en las tardes cuando la gente está en su casa. (EL SIGLO DE TORREÓN)

