Joven venezolano salvó vidas en tiroteo

FLORIDA, EU

FLORIDA, EU







COMENTAR

Un estudiante de 15 años de origen venezolano que recibió cinco disparos durante la masacre en la escuela secundaria Stoneman Douglas es considerado un héroe por salvar la vida de al menos 20 personas.

Un sitio en internet para recaudar fondos dice que Anthony Borges recibió balazos en ambas piernas y la espalda tratando de cerrar con seguro la puerta de su salón de clases durante el ataque del 14 de febrero en el que murieron 17 personas.

Carlos Rodríguez, amigo de Borges, dijo que los dos corrieron a ocultarse a un aula cercana cuando escucharon los primeros disparos. Comentó que nadie sabía qué hacer, pero Borges "tomó la iniciativa de simplemente salvar a sus otros compañeros de clase".

Royer Borges, papá de Anthony Borges, dijo que su hijo lo llamó por teléfono cuando estaba herido en el suelo. Él le pidió a su hijo permanecer al teléfono, pero en un momento dejó de escucharlo.

Royer relató que su hijo le dijo: "Tuve que tirar el teléfono porque pensé que él iba a entrar y me quería hacer como el dormido para que no me siguiera disparando".

El hospital informó que no puede dar a conocer detalles sobre la condición de Borges. Sólo dijo que él y otros tres heridos están en "condición estable".

Mexicano El mexicano Martín Duque, recibirá una medalla póstuma al heroísmo otorgada por el Ejército de EU. El mexicano Martín Duque, recibirá una medalla póstuma al heroísmo otorgada por el Ejército de EU. ⇒ Era cadete del Cuerpo de Entrenamiento Juvenil del Ejército. ⇒ Será sepultado en Florida.

Héroe. El joven venezolano recibió 5 disparos durante la masacre, pero salvó la vida de al menos 20 personas. (AP)

Etiquetas: tiroteo floridaAnthony Borges

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...