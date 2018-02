Rechaza hostigamiento titular de Seguridad Pública de GP

GÓMEZ PALACIO.-

El director de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, Ricardo Fontecilla rechazó que elementos de esta corporación hayan incurrido en hostigamiento contra representantes del PAN ante el Consejo Distrital Electoral 02, y aseguró que los procedimientos de revisión son completamente ajenos a situaciones de carácter político.

Sobre las acusaciones del presidente de ese partido, Carlos Córdova, quien aseguró que policías preventivos actuaron en perjuicio de dichos representantes, Fontecilla destacó que su personal efectúa de 250 hasta 400 revisiones de rutina por día, al azar o cuando un vehículo o sus tripulantes resultan sospechosos.

“Yo quiero aprovechar para decirle a la gente que no se incomode, las revisiones se hacen por igual a todas las personas y no porque pertenezcan a una agrupación o a otra; no lo hacemos por molestar sino por su seguridad, con la única finalidad de su propia seguridad”, indicó.

El titular de la corporación dijo que hasta este martes, el presidente del PAN no ha tenido acercamiento con él para abordar el tema.





Ricardo Fontecilla rechazó que elementos de esta corporación hayan incurrido en hostigamiento contra representantes del PAN. (ARCHIVO)

