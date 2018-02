Karla Souza narró cómo un director la violó

TORREÓN, COAH.-

En una entrevista realizada por Carmen Aristegui para la cadena CNN, la actriz mexicana Karla Souza narró como presuntamente fue violada por un director.

Durante la grabación en la que trabajada con su agresor, del cual no quiso revelar su nombre pero lo describe como alguien "carismático", confiesa haber disfrutado de privilegios en el rodaje del proyecto, al hospedarse en un mejor hotel que el del resto del set.

"Ingenuamente dije, ¡ay, me toco el hotel bonito!", donde también se quedaba el director.

Esto no era normal para sus demás compañeros al vernos siempre juntos, dijo.

"Sucede que a las dos mañana esta persona siente que puede venir a tocar la puerta de mi cuarto para decirme qué pensó para una escena. No es para nada apropiado. Yo estaba con mi pijama de franela. De cierta manera me quería hacer sentir especial".

Cuando comenzaron los acercamientos físicos la actriz sentía no tener opción de rechazarlo, y después de que eso sucediera por varias noches, la noche que decidía no abrirle la puerta de la habitación, al día siguiente en la grabación el director se la cobraba humillándola.

"Era bastante insistente que hasta cierto punto termine cediendo a besarlo y que me tocara de forma que yo no quería. En alguna de las instancias, me agredió violentamente y me … me violo. Me cuesta decirlo".

Sin dar más detalles, la actriz se negó a revelar el nombre de su agresor con el que trabajo durante un mes.







