Zavala, Ríos Piter y 'El Bronco' alcanzan firmas

Por primera vez en la historia de México, en la boleta electoral del próximo 1 de julio habrá candidatos independientes a la Presidencia de la República.

Finalizado este lunes el periodo de recolección de firmas, quienes lograron recolectar 866 mil 593 apoyos y cumplir con la dispersión en 17 estados son el gobernador de Nuevo León con licencia y ex priísta Jaime Rodríguez Calderón, la ex panista Margarita Zavala y el senador con licencia y ex perredista Armando Ríos Piter.

Los tres todavía deberán acreditar que sus apoyos no fueron fraudulentos, así como cumplir con la etapa de fiscalización de sus ingresos y egresos.





