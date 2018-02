¿Quiénes vendrían al Lerdantino 2018?

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Del 27 de abril al seis de mayo se llevará a cabo el Festival Lerdantino.

Hace unos días, la alcaldesa María Luisa González Achem informó que el festival tendrá una duración de 10 días.

El programa del Lerdantino se dará a conocer dentro de unos días, sin embargo, El Siglo de Torreón investigó cuáles son los artistas qué vendrán y todo parece indicar que tres de ellos serán Kalimba y las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash.

"Es casi un hecho que Kalimba abra el Lerdantino y las Ha*Ash lo clausuren. Tanto el cantante como el dueto están muy fuertes en estos momentos.

"Considero que serán grandes eventos, claro también vendrán más propuestas para todos los gustos", dijo la fuente quien pidió el anonimato.

Hace tiempo que el miembro de OV7 no visita la región. Inevitable, Volver a caer, Se te olvidó, Tocando fondo, No me quiero enamorar y Sólo déjate amar son algunos de los éxitos del artista.

Por su parte, Hanna y Ashley llegarían a Lerdo con su gira 100 años contigo que se desprende de su más reciente disco de nombre 30 de febrero, el cual ha registrado altas ventas.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Ashley comentó que dicha placa desea llevar alegría a sus fans y no tanto drama como en sus anteriores producciones.

"Nos enfocábamos mucho en el drama, pero ahorita el planeta lo que necesita es reír y amar, no necesita más dramas.

"Sí tenemos rolas para cortarse las venas en este disco, sólo que esta vez hay un equilibrio entre éstas y las relacionadas con el amor; esto se debe en parte a que Hanna se casó y le ha ido muy bien, algo que ha plasmado en su forma de componer", dijo.

El año pasado, El Lerdantino registró miles de asistentes. Contó con la participación de Natalia Lafourcade y Manzanero.

Festival. Kalimba y las hermanas Hanna y Ashley se presentarán en La Laguna con motivo del Lerdantino.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...