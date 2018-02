Piden a OCV ser más 'proactiva' en Paseo

TORREÓN, COAH.-

Colectivos que aún trabajan para "detonar" la zona, piden ser más proactivos y continuar con la labor, esto tras las declaraciones de María Eugenia Villarreal Abusaíd, presidenta del Consejo Consultivo del Paseo Morelos y de la OCV Laguna, en las que asegurara que la prostitución estaba de regreso en esta avenida.

Aunque se negó ahondar en el tema, la representante de Moorelear todo el día, Rosario Pedraza dijo "yo me reservo el derecho de opinión, cada quien es el libre de opinar, pero considero que vamos bien, vamos por buen camino, aquí hay que ser proactivos, tratar de generar", comentó.

Asimismo, dijo que actualmente se ve más actividad en el Paseo Morelos, "a lo mejor eso conlleva, pero para eso están las autoridades que pueden hacer su trabajo, pero vamos muy bien".

Por su parte Sócrates Cobos, representante del colectivo Moreleando, aseguró que no han llegado quejas sobre la supuesta presencia de sexoservidoras o sexoservidores por parte de los comerciantes "y no las he visto", dijo, aunque comentó que el pasado sábado vio algunos hombres sobre la avenida Juárez y calle Treviño como en busca de "clientes".

Además comentó "quizá es un poco esto de lo que comenta la gente que dice que es un fracaso, que ellos ven que la calle no tiene una vocación todavía como para que ellos no puedan estar ahí (sexoservidoras y sexoservidores) y quieren como que regresar".

En caso de que esto fuera cierto, la supuesta presencia de estos trabajadores, dijo que "hay que formalizar un lugar donde ellos puedan ejercer su labor, si así el Municipio lo ve y si es legal, que los reubiquen porque si en aquel momento la idea era que no estuvieran ahí (avenida Morelos) menos ahora que la calle está modificada y que se busca que sea un centro de atracción para la ciudad", dijo el integrante de Moreleando.





