Bombardeo en Guta mata a 77 personas

ACUSAN QUE ATAQUES SON CONTRA CIVILES, NO CONTRA FRENTES DE BATALLA

Al menos 77 de personas murieron ayer y más de 250 resultaron heridas por ataques aéreos y de artillería contra la región de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, en medio de preparativos de una posible ofensiva gubernamental en la zona.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esas personas perdieron la vida por los bombardeos de aviones y helicópteros de origen desconocido, así como por los disparos de artillería por parte de las tropas leales al presidente sirio, Bashar al Assad, en Guta Oriental. El mayor número de fallecidos se registró en la población de Hamuriya, donde al menos veinte civiles perecieron en los ataques aéreos.

El resto de víctimas mortales se produjo en Saqba, Mesraba, Kafr Batna, Beit Saua, Haza, Otaya, Yisrín y Zamalka, indicó el Observatorio.

Desde el interior de Hamuriya, un portavoz del opositor Consejo Local de esta población, que se identificó como Ismail, dijo por internet que "hay una campaña histérica de ataques de artillería y de aviones y helicópteros contra barrios residenciales".

Ismail, que describió lo ocurrido en Hamuriya como "una masacre", confirmó que los ataques ocasionaron la muerte de veinte civiles, entre ellos menores y mujeres. "Los bombardeos son contra civiles, no ha habido ninguno contra los frentes de batalla", lamentó.

"Primero, hubo un bombardeo en el que varios aviones lanzaron ocho cohetes contra un barrio residencial, luego arrojaron otros seis proyectiles contra otro barrio", afirmó Ismail.

Agregó que a esto siguió un ataque de helicópteros que arrojaron barriles de explosivos contra Hamuriya.

El portavoz explicó que, cuando hay bombardeos, los civiles intentan esconderse en sótanos, "pero no hay muchos edificios que los tengan, su número es escaso o no cabe todo el mundo, así que los civiles que no encuentran sótanos se quedan en sus casas y se encomiendan a Dios".

PASOS PROVOCADORES

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó ayer que Moscú ve en los planes que lleva a cabo Estados Unidos en Siria intentos de romper la integridad territorial del país árabe.

"No podemos observar sin alarma los intentos de desmembrar Siria. Esta preocupación surge al conocer los planes que Estados Unidos lleva a cabo en el terreno, en particular al este del Éufrates", dijo Lavrov, en una intervención en el foro internacional de debate "Valdái", que se celebra en la capital rusa Acusó a EU de utilizar a los kurdos de Siria en sus planes de partición del país árabe y de dar "pasos provocadores", que han llevado al "agravamiento de las relaciones con Turquía".

El canciller ruso subrayó que el éxito del arreglo en Siria depende no de lo que pueda hacer Rusia, sino de lo que no haga Estados Unidos. "Sería mucho mejor si EU deja de jugar juegos muy peligrosos que conducen a la partición del Estado sirio",

'CONSECUENCIAS INDESEADAS'

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió sobre "consecuencias indeseadas" si las fuerzas del régimen sirio apoyan a las milicias kurdas en la región de Afrin, en el noroeste de Siria, donde Ankara lanzó a mediados de enero pasado su operación "Rama de Olivo".

En una conversación telefónica con su colega ruso, Vladimir Putin, Erdogan aseguró que habrá "consecuencias no deseadas" si las tropas sirias eligen ese camino, en referencia a las versiones de que el régimen sirio llegó a un acuerdo para respaldar a las Unidades de Protección Popular (YPG).

Indicó que el Ejército turco continuará su operación en Afrin con determinación hasta terminar con las YPG, una filial del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por Ankara.

Putin, por su parte, se desligó del posible acuerdo entre Damasco y las YPG, asegurando que "no estaba en posición de confirmarlo", según fuentes de la presidencia turca.





Masacre. El mayor número de fallecidos se registró en la población de Hamuriya. (EFE)

