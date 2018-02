Defiende candidatura de Napoleón Gómez Urrutia

CIUDAD DE MÉXICO.-

El morenista Andrés Manuel López Obrador defendió las candidaturas preferentes al Senado que, por compromisos acordados, fueron aprobadas por Morena para el ex líder minero exiliado en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, y el ex presidente del PAN, Germán Martínez Cázares.

Del primero, dijo, es un acto de justicia; mientras que del segundo aceptó que cree en el perdón.

En entrevista, tras una reunión con empresarios en Ciudad del Carmen, Campeche, el candidato de Morena a la presidencia sostuvo que la candidatura como plurinominal al Senado de Gómez Urrutia es para que se haga justicia y el exlíder minero regrese a México.

El tabasqueño negó que el exlíder sindical haya ofrecido votos para Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado (lugar seis de la lista plurinominal), sino que busca la reconciliación y la unidad para sacar adelante al país.

"Napoleón Gómez que es un perseguido por el régimen, se confrontó con los machuchones, no quiero usar eso de mafia del poder. Se confrontó con los de mero arriba, los machuchones y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron y ahora nosotros, en un acto de justicia, que quede claro, estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso".

Argumento. López Obrador afirmó que Napoleón Gómez Urrutia ha sido perseguido y estigmatizando por propaganda.

