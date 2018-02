Candidatura para Gómez Urrutia es 'un acto de justicia', defiende AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió la candidatura plurinominal que su partido le dio a Napoleón Gómez Urrutia al Senado, y afirmó que eso fue un acto de justicia para que el exlíder minero regrese a México.

En entrevista en Ciudad del Carmen, donde se reunió con empresarios, el tabasqueño negó que Gómez Urrutia haya ofrecido votos para Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado, sino que busca la reconciliación y buscar la unidad para sacar adelante al país.

"Napoleón Gómez que es un perseguido por el régimen, se confrontó con los machuchones, no quiero usar eso de mafia del poder. Se confrontó con los de mero arriba, los machuchones, y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron.

"Y ahora nosotros, en un acto de justicia, que quede claro, estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso. Esta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar.

"A nuestros adversarios no les gusta, yo les diría a los que persiguieron y siguen en contra de Napoleón que se serenen, que se tranquilicen, que va a regresar Napoleón, y se va a buscar en ese caso, y en todos los casos, la reconciliación, ya basta de pleitos y de confrontación, tenemos que unirnos los mexicanos".

Dijo que tanto a Napoleón, como a Nestora Salgado, o los maestros de la CNTE, "los estigmatizan, los satanizan".

"Lo que yo propongo es que haya pluralidad y que se le dé a todo mundo al oportunidad de expresarse, que no solo impere la versión oficial", apuntó.

"No es por fuero, es justicia, es buscar la reconciliación. No (ofreció votos Napoleón Gómez), no lo hacemos por eso. No comprometo principios nunca, no hago ningún acuerdo nunca que afecte principios, no establezco relaciones de complicidad con nadie, este es otro tipo de cosas".

Quien ayer fue electo candidato presidencial de Morena convocó a Germán Larrea, director Ejecutivo de Grupo México; a Alberto Bailléres, presidente del Grupo Bal, y al empresario Carlos Slim, para que hagan un acuerdo para sacar adelante al país.

"Con todo respeto le digo a Germán Larrea, de la minera México, de Grupo México, que vamos a buscar con él, con Bailléres, con Slim, un acuerdo para sacar adelante al país, que los convoco a que juntos, sin pleitos, sin rencores, se logre la unidad para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que se ha metido, entonces necesitamos de la unidad", expuso.

Sobre la inclusión de Germán Martínez, expresidente nacional del PAN, detalló que es un abogado muy inteligente.

"Ya el PAN no tiene cuadros con ese nivel, el mejor que tenían ahora decide participar con nosotros", aseveró.

"A mí me criticó muchísimo, como otros, pero yo sí creo en el perdón. Yo sí creo en el perdón, olvido no, perdón sí".





Negó que Gómez Urrutia haya ofrecido votos para Morena, ni tampoco pretenden darle fuero con un lugar privilegiado para entrar al Senado. (ARCHIVO)

Etiquetas: Napitogomez urrutiaelecciones 2018lopez obradorAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...