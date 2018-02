Partidos ratifican a candidatos

CIUDAD DE MÉXICO

LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA INICIARÁ EL PRÓXIMO 30 DE MARZO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Los partidos políticos ratificaron ayer a sus respectivos candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones del próximo 1 de julio.

Anaya fue ratificado como abanderado por los partidos que conforman la coalición "Por México al Frente" de Acción Nacional (PAN) y los izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en una reunión en el Auditorio Nacional.

En su mensaje se dijo decidido a enfrentar al "dinosaurio moribundo" que ha intentado destruirlo.

"A mí no me van a doblar y a nosotros no nos van a vencer", advirtió ante miles de simpatizantes en el Auditorio Nacional.

Ante unos 18,000 delegados reunidos en el Foro Sol de Ciudad de México, Meade rindió protesta como candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza la coalición "Todos por México" con el Verde Ecologista de México (PVEM y Nueva Alianza (NA). Admitió que en el país existe enojo, decepción y un profundo malestar por los escándalos de corrupción.

"Tenemos que ver y escuchar a quienes elevan su voz y expresan sus legítimas demandas sobre seguridad y justicia, su profundo malestar por actos de corrupción que laceran la vida de México y ofenden la dignidad de los mexicanos", planteó

López Obrador fue ratificado como candidato presidencial en la Asamblea Nacional Electiva que celebraron los izquierdistas Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), en un hotel de Ciudad de México. Afirmó que gobernará con convicción y terquedad para acabar con la corrupción y promover el desarrollo económico del país.

"Soy terco, es de dominio público (...) Con esta misma convicción actuaré como Presidente, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción", indicó ante líderes de Morena

La campaña electoral para la presidencia iniciará el próximo 30 de marzo para los comicios del próximo 1 de julio.





Los partidos políticos ratificaron ayer a sus respectivos candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones del próximo 1 de julio. (NOTIMEX-EFE-AP)

Etiquetas: elecciones 2018MeadeAMLORicardo Anaya

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...