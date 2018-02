Está lista la lucha hacia Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO.-

LOS TRES ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA REALIZARON ACTOS MASIVOS PARA ACEPTAR SUS CANDIDATURAS

Los aspirantes presidenciales oficializaron ayer sus candidaturas ante los principales partidos políticos que los postulan.

Los candidatos a la presidencia de México ofrecieron ayer que serán "implacables" y "obcecados" para combatir la corrupción al formalizar sus respectivos nombramientos como abanderados de sus respectivos partidos políticos para las elecciones del 1 de julio.

Anaya sostuvo que la corrupción no se combate con voluntarismos personales, sino con cambios legales y sobre todo "con una auténtica voluntad" para acabar con ella.

Al aceptar la candidatura del PRI, José Antonio Meade prometió ser "implacable en el combate contra la corrupción" al asegurar que ésta ofende la dignidad de los mexicanos.

López Obrador, quien busca la presidencia de México por tercera ocasión, aseguró ser consciente de su "responsabilidad histórica" y señaló que es del dominio público que es terco, necio, obcecado, perseverante y que con esa misma convicción, desempeñará el cargo de presidente de México.

López Obrador arrancará la campaña como favorito, seguido por Anaya y por Meade, según la mayoría de las encuestas de intención del voto para los comicios.

‘Combatiré con terquedad’

Al asumir la candidatura presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador aseveró que de llegar a la Presidencia de la República actuará con terquedad y locura con la finalidad de acabar con la corrupción.

Ante la Asamblea Nacional Electiva de Morena, que se dio cita en el Hotel Hilton de la Alameda en la Ciudad de México, se comprometió a que también con intransigencia promoverá el desarrollo del país. "Soy terco, es de dominio público, necio, obcecado, perseverante o cómo suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como Presidente de la República. Con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción, lo mismo con perseverancia, con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México", afirmó.

Frente a dirigentes de Morena y sus estrategas como Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, entre otros, López Obrador adelantó que no traicionará al pueblo de México: "estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser recordado como un buen Presidente". "Con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México, va a haber crecimiento, va a haber empleo, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas, el que quiera irse a otras partes, el que quiera irse al norte del país, a Estados Unidos, lo va a hacer por gusto, no por necesidad", expuso. El candidato de Morena a la Presidencia, que será ratificado este lunes por el PT y martes por el PES, subrayó que el orden no es más que una consecuencia de la justicia, y eso no se consigue sólo con el uso de la fuerza, "el orden se consigue con la justicia".

A pesar de lanzar una serie de compromisos que impulsará, de llegar al gobierno, el candidato de Morena se olvidó de su propuesta de cancelar el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Durante su discurso únicamente dijo que "se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver, sin derroche ni corrupción, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México". Mientras que algunos de los nuevos compromisos que lanzó el fundador de Morena está garantizar la libertad de prensa y proteger a los que trabajan en medios de información. En este sentido, dijo que se sostendrá el régimen de concesiones vigentes en radio y televisión, "no va a haber censura, no se le va a quitar el programa a ningún comunicador, nunca más lo que sucedió con Gutiérrez Vivó o con Carmen Aristegui". También se comprometió a que no habrá discriminación de ninguna índole, así como respeto absoluto a la diversidad sexual, a la libertad de pensamiento y de creencias. Para conseguir la paz y tranquilidad del país, López Obrador reiteró que impulsará una amplia consulta, principalmente con las víctimas, para la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación. "El único propósito es explorar todas las posibilidades para detener la violencia y garantizar, repito, la tranquilidad del pueblo de México".

‘Acabará pacto de impunidad’

El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que de llegar a la Presidencia de la República, va terminar con el pacto de impunidad, "no va a haber venganza", pero sí justicia, "el que la hizo la va a pagar"; afirmó que combatirá el crimen organizado y la corrupción, empezando por el escritorio de los políticos corruptos.

Esos políticos corruptos dijo, que coludidos con los contratistas "saquean" el erario y se "enriquecen" en la misma medida en la que empobrecen al pueblo, pues la corrupción asentó, no se combate con personalismos "voluntaristas", sino con cambios legales e institucionales, pero sobre todo, con una auténtica voluntad para acabar con la corrupción.

Al rendir protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Anaya Cortés agregó que México no necesita un "mesías" con ínfulas de perdonavidas, sino la aplicación inequívoca de la ley.

"Ni de un gobierno insensible, que ha llevado a México a perder la "dignidad y vergüenza, como el PRI, que por la corrupción de una obra mal planeada como el socavón de Cuernavaca, acabó con la vida de dos mexicanos, y no suficiente con ello, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ahora está buscando fuero detrás de una candidatura por el Revolucionario Institucional", expresó.

Desde el escenario del Auditorio Nacional, el panista señaló tener la firme convicción de combatir a lo que llamó los tres tumores cancerosos que "agobian" al país: la corrupción, la violencia y la desigualdad. Adelantó que si bien no cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco permitirá que de éste se convierta en un "negocio más" donde la corrupción impere al amparo del poder. "Vamos a aplicar los parámetros internacionales más elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas", apuntó.

En materia de seguridad, Anaya Cortés indicó que cambiará la estrategia en la materia por que la que se viene desarrollando en los últimos sexenios "no funciona", pues no es con más fuerza policial como se debe combatir, sino con inteligencia y con un respeto legítimo de los Derechos Humanos. "Además de la urgencia de reconstruir el tejido social corroído por la delincuencia organizada, a fin de darle a los jóvenes prosperidad y desarrollo, y de atender la necesidad demandante de la sociedad de recuperar la seguridad, para que las familias mexicanas vivan en paz", detalló.

Anaya estuvo acompañado por las dirigencias nacionales de los tres partidos, de 15 de los 16 gobernadores que suman el PAN y PRD, entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el de Chihuahua, Javier Corral , a quien hizo una alusión personal al inicio de su discurso, luego de que éste se deslindó del proceso de selección de candidatos plurinominales al Senado. "No quiero dejar de mencionar a aquellos que ya se estaban frotando las manos por un pleito entre Corral y yo, se van a quedar con la ganas. Muchas gracias Javier por tu presencia, te lo aprecio mucho".

‘Implacable contra corrupción’

Al ser ratificado como candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade se comprometió a ser implacable en el combate a la corrupción y trabajar para que México sea una potencia.

Lo que está por venir, alertó en referencia al proceso electoral, es una de las batallas más difíciles para el país. Ante 18 mil 920 delegados en la Convención Nacional de Delegadas y Delegados (de 19 mil 98 inscritos), dijo que hoy su única obligación, pacto y alianza es con México. Pidió a los priistas escuchar el profundo malestar de la sociedad por actos de corrupción, hechos que laceran la vida del país y ofenden la dignidad de los mexicanos. El esfuerzo de combate a la corrupción, sugirió, será encabezado con ejemplo y la conducta sometida cada día a la evaluación y crítica objetiva de los mexicanos.

Al acto acudieron una buena parte de los secretarios de Estado mexicano, a quienes Meade les agradeció haber hecho equipo en el pasado, hacerlo hoy y les afirmó que seguirá siendo igual en el futuro. Agradeció a la dirigencia del PRI que encabeza Enrique Ochoa, por lo hecho. "Quiero agradecerle a la dirigencia, quiero agradecerle su entusiasmo y su participación. Quiero reconocer que estoy acompañado de quienes fueron mis compañeros de gabinete: hicimos equipo ayer, estamos haciendo equipo hoy y seguiremos haciendo equipo mañana", aseveró.

También estuvieron presentes gobernadores priistas, exdirigentes nacionales del partido, figuras como Manlio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong.

José Antonio Meade advirtió a los priistas que la elección del 1 de julio próximo será decisiva, pues de ella depende el futuro de los jóvenes y las próximas generaciones. "No lo podemos arriesgar, se trata de una elección entre ir hacia delante o ir hacia atrás. Vamos hacia atrás cuando se ataca la libertad de expresión, vamos hacia delante cuando respetamos la crítica y las diferencias, vamos hacia atrás cuando entra la corrupción en la política y vamos hacia delante asegurando que no haya un peso al margen de la ley, y ningún privilegio más que el de ser mexicano", puntualizó.

Acompañado de su esposa, Juana Cuevas, Meade advirtió que en su compromiso con el país va su palabra de por medio, el respeto a los principios del partido, a la ley, la libertad, la democracia, la justicia social y el progreso. "Vamos para adelante con quienes comparten esas convicciones, quienes no las compartan quedan libres de ir hacia atrás", dijo.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, a Meade le fue entregada su constancia que lo acredita como candidato priista a la Presidencia. Ante delegados de todo el país y de todos los sectores y organizaciones, pronunció un discurso de 38 minutos en donde pidió reconocer el avance de la nación en muchos espacios. "Ignorarlo sería injusto e ingrato", consideró, "ha habido contribuciones fundamentales para el futuro de México, transformaciones que nos dan cimientos para construir a partir de ello un nuevo país. Transformaciones que se concretan bajo el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto".







