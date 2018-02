Narran el desplazamiento forzado desde un escenario

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

Bajo el título "La Nuevo México. Allí donde quedó el ombligo", la actriz lagunera Martha Chávez, crea un ejercicio escénico vivo, en constante proceso de transformación. Un trabajo que aborda los testimonios de quienes vivieron en carne propia el desplazamiento forzado en la región.

El proyecto surgió a inicios del año pasado, luego de que invitaran a Damián Cervantes a dar un taller en la región, y éste lanzara la pregunta ¿qué de su contexto aparece en el teatro que ustedes hacen?

"A mi me interesaba trabajar esta temática social, no sabía cómo hacerlo. Hay textos dramáticos que hablan sobre el tema; pero fue la pregunta del taller la que me detonó otras preguntas que me llevaron a preguntarme qué fue lo que pasó acá en nuestra comunidad con respecto al desplazamiento", explicó Martha Chávez.

Para el ejercicio la actriz, en compañía de Estefanía Marrufo, actriz y socióloga, se internaron en la Colonia Nuevo México, para conversar con los vecinos, con otros actores sociales, guiadas por una serie de notas periodísticas que narraban el fenómeno.

"Luego de platicar con los vecinos de la colonia empezamos a construir el texto a partir de relatos, entrevistas, así como de ejercicios que realicé en diferentes talleres", explicó la actriz que dirige el proyecto, el trazo escénico y la dramaturgia.

Un ensayo social desde el teatro, que para Martha, tenía referentes como los procesos de investigación con los que colaboró en Teatro Línea de Sombra.

En la escena aparecen Martha y Estefanía, no hay personajes, no se busca el tema melodramático del fenómeno. Los testimonios son los protagonistas, y a través de ellos se visibiliza el desplazamiento.

"De deja ver desde la vida cotidiana de las personas desde el contexto de la Nuevo México, los recuerdos de su infancia, el antes y el después de este fenómeno, algo interesante es que en el ejercicio nos damos cuenta que antes hubo un primer desplazamiento, cuando dejo de prestar servicio de pasajeros la estación del ferrocarril.

El proyecto busca que reflexionemos, volteemos la mirada hacía un sector de la ciudad, una colonia por la que muchas veces pasas, pero no tienes conciencia de que este tipo de fenómenos están muy cerca de nosotros, y no sólo en Oaxaca, Colombia u otra parte del mundo.

A través de las herramientas del actor, la escenografía, y el trazo, se busca confrontar al espectador, con un montaje donde, además de las voces, se construye la cartografía del lugar con una serie de objetos, y se invita además, al espectador a que participe en la obra, a que ingrese a este territorio de la colonia, con una serie de preguntas que se lanzan durante el montaje.

Cortesía

Una primera experiencia

Como una laboratorio, una sala de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila, sirvió para una primera presentación del ejercicio escénico "La Nuevo México. Allí donde quedó el ombligo. Martha Chávez considera la experiencia no sólo como única, sino como enriquecedora. A través de una serie de preguntas, que hacen parte del guión de la escena, midió el impacto de su trabajo.

Durante este working progress, que incluirá presentaciones en otros espacios y la propia colonia del poniente de Torreón, cree que cumplió con sus expectativas. "Este primer ejercicio nos sirve para poder reelaborar algunos detalles, es una obra que va mutando por su propia naturaleza, pero la primera experiencia nos dejó la certeza de que todo va por buen camino".

En el último mes la actriz invitó al lagunero Arnulfo Reveles, como un asistente de dirección, por esa visión periférica que les permite más referentes de evaluación, más desde la voz de un compañero con el que Martha ha compartido procesos de formación y quien además le interesa el teatro a partir de experiencia.

"La idea es avanzar, hacer un ejercicio para espacio abierto, ya hicimos uno en un espacio cerrado, pero nos interesan los espacios públicos y sobre todo intervenir la colonia, que fue el objetivo inicial del proyecto, ya vendrá una temporada y otras cosas", comentó la actriz.

Contexto El ejercicio escénico "La Nuevo México. Allí donde quedó el ombligo" narra: El ejercicio escénico "La Nuevo México. Allí donde quedó el ombligo" narra: ⇒ El fenómeno del desplazamiento. ⇒ A través de un trabajo teatral.

Reflexión. Desde una experiencia vivencial, la actriz lagunera Martha Chávez construye el ejercicio escénico "La Nuevo México. Allí donde quedó el ombligo", un testimonio de las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado en Torreón.

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...