Miles exigen mayor control de armas

Miles de personas, entre ellos muchos sobrevivientes del ataque ocurrido esta semana en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, reclamaron ayer un nuevo marco legal que restrinja el acceso de armas a la población civil.

En una concentración realizada en la ciudad de Fort Lauderdale, en el sur de Florida y cercana a Parkland, localidad donde se ubica la escuela, miles de personas reclamaron a los políticos de Florida que se modifiquen las leyes sobre el acceso y uso de armas de fuego.

"Basta es basta" y "no más silencio, acaben con la violencia de armas" fueron algunos de los cánticos expresados por los miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se concentraron, de acuerdo con medios locales, delante de la sede de los juzgados federales de esa ciudad.

La concentración se realizó tras la masacre que desató el pasado miércoles Nikolas Cruz, de 19 años, un exestudiante de esa escuela que fue expulsado por problemas disciplinarios y que ese día ingresó con un rifle semiautomático AR 15 y acabó con la vida de 17 personas, entre ellos 14 alumnos, y dejó heridas a 15 personas.

Entre quienes tomaron el micrófono figuró la estudiante de la secundaria Marjory Stoneman Douglas Emma González, quien con palabras emocionadas demandó a los políticos estadounidenses modificar las leyes en torno a las armas de fuego. "En este caso, si activamente no haces nada, las personas seguirán muriendo. Así que es hora de empezar a hacer algo", manifestó la joven, visiblemente enojada por momentos.

"Que vergüenza", exclamó, en alusión a los legisladores republicanos que han recibido donaciones en sus campañas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en ingles), el poderoso grupo de presión contrario a una mayor regulación de las armas en EU. "Mucha gente dice que estos chicos son activistas, que estos chicos necesitan ser políticos", subrayó luego a un reportero. "Pero muchos de nosotros somos tan sólo otros estudiantes que comprenden que la unión hace la fuerza. Y queremos asegurarnos que nuestro mensaje se propague. Y luego podemos volver a nuestras vidas cotidianas normales, ya saben".

Las expresiones de González son un eco de las decenas hechas por alumnos de esta escuela o de escolares de todo el país y difundidas en los últimos días a través de las redes sociales o cadenas televisivas.

Sarah Chadwick, una alumna de la escuela Marjory Stoneman Douglas, publicó un tuit dirigido a los políticos y que se hizo viral: "Hagan algo en vez de enviar oraciones".

El superintendente escolar del Condado Broward, Robert Runcie, invocó a los asistentes a la manifestación a convertir la "rabia" y la "frustración" en acción, para sacar adelante un marco legal de "sentido común" sobre las armas en EU.

Donald Trump dijo ayer que la oposición demócrata no aprobó legislación para aumentar el control de armas en EU cuando Barack Obama era presidente "porque no quisieron". "Igual que no quieren resolver el problema de DACA, ¿por qué los demócratas no aprobaron legislación para aumentar el control de armas cuando tenían tanto la Cámara Baja como el Senado bajo el Gobierno de Obama? ¡Por qué no querían, y ahora sólo hablan!", dijo en un tuit.

Trump es un destacado defensor del derecho a portar armas, y hace casi un año dio un discurso ante la NRA, en el que les prometió que tendrían un amigo en la Casa Blanca. El presidente, que ha calificado al autor del tiroteo en Florida como una persona "mentalmente desequilibrada", firmó el año pasado una orden que suspendía una regulación impulsada por Obama para impedir que personas con problemas mentales pudiesen comprar armas de fuego.