Laguneros gritan fuerte: 'Timbiriche'

El grupo celebró su aniversario número 35 en Torreón, presentó una producción de primer nivel

Llegaron para nunca irse, esa promesa la hicieron hace años a través de una de sus canciones -Juntos- y vaya que la han cumplido con el paso del tiempo.

Alix Bauer, Mariana Garza, Sasha Sokol, Erik Rubín, Diego Schoening y Benny Ibarra volvieron a integrar a Timbiriche anoche en el Coliseo Centenario de Torreón. Ofrecieron un concierto que revivió la infancia y la adolescencia de miles de laguneros.

Sí, acudieron fans contemporáneos a los artistas, pero también niños y jovencitos que saben de la banda influenciados por sus padres, tal es el caso de Maritza Rayas, quien contó cómo fue que conoció a los "timbirichos".

"Mi mamá me pegó el gusto por Timbiriche, ella tiene incluso discos de acetato bien viejitos. Yo vine con mi novio, ella no pudo venir porque está de viaje que si no ya estaría aquí con nosotros", dijo a El Siglo de Torreón la chica de 20 años de edad.

Anoche, luego de 35 años, Mariana, Sasha, Alix, Erik, Diego y Benny les recordaron a los laguneros que hay "besos de ceniza" o que el amor a veces es disparejo, de ahí que ciertas personas andan con todos menos con quien suspira por ellas.

De los niños que hace más de tres décadas iniciaron con la era Timbiriche poco queda, sin embargo lo que continúa es el legado de sus canciones, mismas que marcaron la vida de cientos de individuos en México, Latinoamérica, EU y otros sitios.

Al dar las 21:25 horas el concierto inició. Una introducción musical inspirada en la rola Está despierto (1997) le dio la bienvenida a los artistas. Los temas Y la fiesta comenzó y Timbiriche fueron los primeros que entregaron.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Diego Schoening dijo que traerían una gran producción, algo que fue cierto. El sexteto derrochaba energía en el escenario mientras se apoyaban de luces robóticas, pantallas gigantes y efectos especiales así como la colaboración de siete músicos y una corista.

Los cantantes continuaron con un popurrí conformado por Somos amigos, Rock del amor, Fin de semana y Rocococanrol; y más tarde llegó otro en el que mezclaron Dios ruido, Por tu amor y Payasos.

"Qué delicia volver a estar juntos, gracias por estar aquí. Para cada uno de nosotros la experiencia de Timbiriche ha sido distinta porque todos somos diferentes. Hoy, años después nos damos cuenta que la verdadera escuela es la vida y que la vida sí es mejor cantando", dijo Sasha.

Los espectadores no perdían detalles del show y como siempre ocurre subían fotos o videos a sus cuentas de Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter.

Los ánimos de la audiencia se encendieron mucho más cuando los artistas interpretaron Ojos de miel, Me pongo mal, Ámame hasta con los dientes y Acelerar, esta melodía la cantaba Paulina Rubio, sin embargo, como ella no se integró a la gira Juntos, Benny fue el que se lo quedó.

Timbiriche lanzó a finales del año pasado un CD/DVD de su tour que incluye un segmento llamado Niños Vs. Niñas el cual se ha vuelto popular en Youtube. Este medley no podía quedar fuera en La Laguna y consistió en la fusión de Teléfono, Soy un desastre, Me plantó, Mágico amor, Micky, No seas tan cruel, No sé si es amor, Tú me vuelves loco, Me estoy volviendo loca y Rompecabezas.

No faltaron las canciones obligadas como Muriendo lento, Si no es ahora, Mírame, Princesa Tibetana, Besos de ceniza, Tú y yo somos uno mismo, La vida es mejor cantando y Corro, vuelo, me acelero.

El concierto fue la mejor manera que Timbiriche y el Coliseo Centenario celebraron sus 35 y 10 años respectivamente teniendo como cómplices a cuatro mil 800 laguneros (Cifra oficial), los cuales vivieron una velada llena de nostalgia.

Para recordar

Timbiriche revivió su pasado en La Laguna:

La producción que presentó Timbiriche fue impresionante al estilo de artistas de talla internacional.

En las pantallas centrales se proyectaban fotos de los "Timbirichos" cuando eran niños además de otras imágenes; la parte visual de la gira Juntos la elaboró Sasha.

Los seis artistas utilizaron vestuarios muy coloridos.

Como era de esperarse, los cantantes recordaron su etapa en la obra musical de Vaselina.

Cuando el sexteto interpretaba melodías como Ojos de miel y El baile del sapo unas esferas que cambiaban de color descendían por el escenario.

Políticos y funcionarios públicos como Astrid Casale, Guillermo Anaya y Hernán Sirgo no se perdieron el espectáculo.

Rolas como Ámame hasta con los dientes, Me pongo mal y Acelerar hicieron que muchos de los asistentes dejaran sus asientos para bailar al ritmo de las mismas.

Benny pidió a los asistentes que prendieran las lámparas de sus celulares para que él cantara Mamá, al hacerlo se suscitó uno de los momentos más especiales del show.







