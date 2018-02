Regresa Leticia Herrera a alcaldía

GÓMEZ PALACIO.-

Leticia Herrera Ale renunció a la candidatura para la diputación federal por el Distrito 02 y dio a conocer que a partir del lunes próximo se reintegrará a sus funciones como presidenta municipal.

El desistimiento es porque las leyes le impedirían regresar a la alcaldía después de haberse postulado y participado en la contienda, tal y como lo había programado y por lo que únicamente solicitó una licencia temporal para separarse del cargo hasta el próximo dos de julio, un día después de la elección.

La Constitución Política en su artículo 55, fracción V, párrafo cuarto, señala que uno de los requisitos para ser diputado es que quienes ostentan un cargo público no podrán ser electos si no se separan definitivamente 90 días antes de la elección.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 10, párrafo uno establece el mismo requisito de la separación definitiva para postularse a un cargo de elección popular.

"No le puedo quedar mal al pueblo de Gómez Palacio, para mí primero que nada es el pueblo y seguiré sirviendo en la encomienda que no he terminado, mi trabajo y mi responsabilidad es con ellos" dijo al hacer pública su decisión que, dijo, es a título personal.

Acompañada por la delegada Verónica Acevedo y el presidente del PRI en esta ciudad, Fermín Cuéllar, Herrera Ale indicó que el desistimiento se haría llegar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuya instancia determinará quién ocupe dicha candidatura. Dijo que no se irá del partido y que apoyará a los candidatos y a José Antonio Meade.

Actualmente, sigue vigente la licencia que Leticia Herrera obtuvo para separarse del cargo de senadora desde su candidatura a la alcaldía, cargo que a su vez dejó para registrarse por la diputación federal.

En sesión extraordinaria ayer por la tarde, el Cabildo aprobó por voto unánime interrumpir la licencia por la que, el pasado 27 de enero, Leticia Herrera Ale se separó de su cargo, con lo cual estará en condiciones de regresar a la alcaldía a partir del primer minuto del lunes 19 de febrero.

A su vez, José Lorenzo Natera, quien había quedado a cargo de la presidencia, se reintegrará a la sindicatura municipal el mismo día.

Decisión Leticia Herrera abandona la candidatura por el Distrito 02. ⇒ De ocuparla, se vería impedida a regresar a la alcaldía. ⇒ El CEN del PRI decidirá a quién postula. ⇒ El Cabildo aprobó interrumpir la licencia temporal.

Desiste. Aseguró Leticia Herrera que su decisión de dejar la candidatura es personal.

