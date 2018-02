Mientras se espera la gran revelación sobre quién será el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, que ya cumplió dos meses y medio en suspenso, el gober Miguel Riquelme sigue otorgando nombramientos de segundo nivel a personajes polémicos que lo acompañaron en su gestión como alcalde de Torreón. De los realizados esta semana, el que más sorprende es el de David Fernández Hernández, quien durante ocho años, desde los tiempos de Eduardo Olmos, estuvo al frente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Don David fue uno de los funcionarios municipales con calificaciones menos satisfactorias debido a que precisamente son los servicios el reclamo más fuerte que siguen haciendo los ciudadanos torreonenses.

Salvo el alumbrado público, que desde la controvertida concesión multimillonaria que ganó Construlita y que opera su subsidiaria CAPT mejoró la calificación de este servicio, todos los demás siguieron cayendo conforme se acercaba el final de la administración anterior. Con todo y eso, Fernández será titular de la subsecretaría de Carreteras, Caminos y Conservación de Pavimento, una tarea que dadas las condiciones del asfalto en casi toda la entidad debería contar con la máxima diligencia. Otro nombramiento polémico es el del Mario Cepeda Villarreal, quien fuera director de Desarrollo Clientelar -perdón, social- en el municipio y que aunque tuvo a su cargo los programas asistenciales locales, perdió de fea manera la elección por una diputación local el año pasado. Como premio de consolación, don Mario será ahora director de Instituto Estatal de Educación para Adultos, cargo para el que se desconocen hasta ahora sus credenciales. En fin, confiemos en que don Miguel sabe lo que hace y que tal vez él posee el don de ver cualidades en los perfiles que nadie más ve.

***

Luego del primer enroque que se dio en el ayuntamiento de Torreón que encabeza Jorge Zermeño, motivado por las recomendaciones del Centro de Control y Confianza, nuestros subagentes disfrazados de botes de basura nos comentan que no será el único, ya que hay más casos similares. Resulta que ayer se confirmó que Carlos de Lara dejará la Dirección de Inspección y Verificación para ocupar la jefatura de Plazas y Mercados ya que los resultados de las pruebas de control y confianza no fueron satisfactorios para desempeñar un cargo que tiene que ver con la vigilancia y seguridad de la ciudad. En su lugar queda Rolando Anaya, quien estaba en Plazas y Mercados. En donde también se espera que haya cambios es en Seguridad Pública, en donde, según dicen, el director del Servicio Policial de Carrera, Guillermo Siller, tampoco obtuvo los puntos requeridos en los citados exámenes. Incluso se comenta que desde el lunes de esta semana el funcionario ya no se presentó a trabajar y que en su lugar está, provisionalmente, Cinthia Casillas. Se habla también de otros dos jefes de departamento que se encuentran en la misma situación y que tendrían que ser removidos de sus cargos para ocupar otros en donde los requisitos no sean tan estrictos. No obstante, los nombres de esos dos funcionarios son un secreto hasta ahora. Por otra parte, se cuenta que estos cambios se dan luego de que don Jorge, en un de apertura, aceptó que las pruebas de control y confianza se aplicaran no sólo al personal operativo de las corporaciones sino también a los empleados y jefes administrativos. Vamos a ver qué tantos cambios terminará haciendo por esta medida.

***

En donde nomás no dan una es en el Centro Regulador de Urgencias Médicas de La Laguna de Durango, que opera con el servicio 911. Cuentan que a raíz de la centralización del sistema de reportes, medida que se aplicó para que supuestamente hubiera una mejor respuesta a la ciudadanía que enfrenta una emergencia, todo ha ido de mal en peor. Nuestros subagentes vestidos de ambulancias nos comentan que es muy raro que las personas que atienden los llamados y los canalizan den un reporte acertado, ya que siempre traen errores, ya sea en los hechos o en las ubicaciones en donde ocurren. Dicen también que ha habido casos en que se tardan hasta 45 minutos para canalizar el reporte, cosa que pone en más aprietos a los socorristas ya que cuando llegan la situación es más complicada que cuando se hizo el llamado. Lo que los subagentes comentan es que gran parte del problema se debe a que el personal encargado del Centro es de Durango capital y que no conoce bien la región, además de que pecan de novatez porque, dicen, no cuentan con la preparación debida. Algo parecido a lo que ocurre con la Fiscalía General del Estado, que cuando emite partes o comunicados sobre hechos relacionados con La Laguna de Durango, suele hacerlo con información imprecisa o de plano escueta que impide siquiera darse una vaga idea de la gravedad de los acontecimientos. A ver si se ponen las pilas en estos asuntos.

***

Todo indica que la renuncia de Leticia Herrera Ale a la candidatura por la diputación federal del Distrito 02 va a acentuar la crisis para el PRI en Durango a unos meses de que se lleve a cabo uno de los procesos electorales más peliagudos de la historia del país. Aunque el argumento de la alcaldesa con licencia para desistir de la candidatura fue que las leyes le impedirían regresar a la presidencia municipal después de postularse y competir en el proceso electoral, como tenía planeado, se dice que el trasfondo fueron las diferencias con el líder estatal del partido, Luis Enrique Benítez, quien aparentemente incumplió con algunos acuerdos que se pactaron cuando aceptó dicha candidatura. Incluso se dice que Octaviano Rendón ya les había avisado de las dificultades legales para salir de la alcaldía, ganar la elección y regresar al ayuntamiento, pero pensaban que con el apoyo del PRI duranguense y nacional se iba a poder resolver. Lo peor del caso es que además persiste la amenaza de que también Esteban Villegas podría abandonar el barco y dejar al PRI sin candidato para el Distrito 03, cuyo anuncio podría hacerse oficial en el transcurso de la próxima semana. A esto se suma la salida de varios priistas que ya están con Morena como es el caso de la diputada local, Marina Vitela, Otniel García y otros más que no se vieron favorecidos con la distribución de posiciones para la próxima elección. No faltó el amante del sospechosismo que especuló sobre la “casualidad” en la coincidencia de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Gómez Palacio con el anuncio de Leticia Herrera Ale, quien aunque reiteró que no dejará al PRI y que apoyará a los candidatos de ese partido, no ha logrado llegar a acuerdos con el grupo político que mantiene el poder y toma las decisiones desde la cúpula.

***

Y ya entrados en la grilla, los agudos observadores de la cosa pública nacional comentan que los últimos días de las precampañas, que dejaron tan mal sabor de boca, dieron una muestra clara de algunos de los problemas que tendrán que sortear los suspirantes una vez que comiencen las campañas. Del tecnócrata abanderado del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, se dice que no sólo tendrá que remontar en las encuestas en donde en todas aparece en un lejano tercer lugar, sino que también tendrá que enfrentarse a las defecciones tricolores que cada día que pasa aumentan. Pero, sobre todo, deberá que resolver el lastre que representan algunos integrantes de su equipo que en vez de ayudar, comienzan a estorbar, voluntaria e involuntariamente. Ahí está por ejemplo el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que sigue sin poder salir del atolladero en el que se metió por llamar “PRIetos” a los que han abandonado su partido para irse con Morena. O también el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien se dice que es la mano que mueve la cuna detrás del PES, partido ultraconservador que apoya a AMLO y que tiene su mayor fuerza en Hidalgo y estados aledaños. Del músico políglota Ricardo Anaya, que va por el frente PAN-PRD-MC, se comenta que la mala decisión de haber montado un teatro en la elección interna de su partido cuando él era el único precandidato, lo acompañará en su campaña bajo el argumento de que confirma su talante impositivo que no lo diferencia mucho que digamos del eterno candidato López Obrador, por lo que le costará mucho venderse como la opción más adecuada para aglutinar el voto “anti-Peje”. Por último, de don Andrés Manuel, aspirino de Morena-PES-PT, lo que más comienza a dar de qué hablar es su relación con oscuros personajes como Elba Esther Gordillo, exlideresa magisterial que con todo y que fue encarcelada por un golpe político, hasta no hace mucho tiempo era una distinguida integrante de la “mafia del poder” contra la que el Peje se ha lanzado en numerosas ocasiones. ¿Será que la Maestra ya cruzó el Jordán para purificarse y limpiar sus pecados, incluso el de haber apoyado a Felipe Calderón para que ganara en 2006? Cosas de la política.

