'Chuecos' dividen a estados

GÓMEZ PALACIO.-

PESE A QUEJAS Y CRÍTICAS, GOBIERNO DE DURANGO DEFIENDE ENGOMADO DE AUTOS EXTRANJEROS

GÓMEZ PALACIO







COMENTAR

El tratamiento del problema de la proliferación de autos de procedencia extranjera vuelve a mostrar las diferencias de criterios en los estados colindantes de Coahuila y Durango que dividen a La Laguna.

De visita por Gómez Palacio, el gobernador de Durango José Aispuro defendió ayer la creación de un padrón de vehículos de procedencia extranjera mediante la expedición de engomados por parte de la Recaudación de Rentas, y aseguró que la intención es contribuir "a la seguridad de la ciudadanía".

Señaló que este programa se instrumenta en coordinación con las organizaciones que promueven la "protección al patrimonio familiar" y que servirá para identificar a los propietarios de estas unidades si éstas llegasen a participar en un accidente o sean utilizadas en cometer delitos.

Con la expedición de los engomados, se formará una base de datos de los vehículos conocidos como "chuecos" cuyos dueños residen en el estado, misma que estará a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias involucradas en el tema de seguridad. El titular de la Recaudación de Rentas, Ismael Sánchez, dijo que la medida será obligatoria y que los dueños que no registren sus vehículos podrían ser objeto de sanciones.

Sin embargo, aún no se establece el plazo que los propietarios de dichas unidades tendrán en el transcurso de este año para adquirir el engomado. El costo será de 500 pesos y comenzarán a expedirse a partir del primero de marzo próximo.

Según la Organización Nacional para la Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), en La Laguna de Durango y Coahuila circulan unos 70,000 vehículos de procedencia extranjera, de los cuales unos 15,000 corresponden a Gómez Palacio.

La medida ha generado quejas y críticas entre los dueños de autos nacionales que cumplen con sus impuestos y cuentan con los documentos en regla, ya que consideran que se da un trato privilegiado a los propietarios de "chuecos".

A diferencia de Durango, en Coahuila no se efectuará un registro de esta naturaleza, partiendo del hecho de que se estaría legalizando lo ilegal. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, declaró el martes que "no vemos viable el registro de estos vehículos, al hacerlo estás convalidando su estancia en el país y no somos autoridad para convalidar la estancia de éstos".

Según la Organización Nacional para la Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), en La Laguna de Durango y Coahuila circulan unos 70,000 vehículos de procedencia extranjera, de los cuales unos 15,000 corresponden a Gómez Palacio. (ARCHIVO)

Etiquetas: autos chuecosonappafaChocolates

Más de Gómez Palacio

... Anterior Siguiente ...