Syntek desata debate y críticas

Ciudad de méxico.- Aleks Syntek desató una tormenta en Twitter que llevó a un pronunciamiento de Unicef México.

Todo comenzó la noche del jueves, cuando el usuario @ChristianCruzB publicó una encuesta sobre música para Godínez, como se conoce coloquialmente a los oficinistas en México.

"Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagoficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina?", preguntó Cruz, quien se describe como comunicólogo y aprendiz de cantante en su perfil.

Esto desató la furia de Syntek que le respondió: "Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o bad bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piénsalo!".

En otro de sus mensajes dijo: "Porque los artistas se humillan pidiéndome una oportunidad de dueto a un regatonero como su único chance de ser escuchados y tener éxito, que humillante la verdad".

En seguida los usuarios de la red social comenzaron a criticar a Syntek por estos mensajes. Syntek siguió respondiendo a múltiples tuits, incluyendo groserías y un término peyorativo para homosexuales. Algunos le preguntaron si era porque estaba intoxicado, pero el músico lo negó.

"Quería ver que pasaba si contestaba todo lo que me pusieran y el resultado fue muy gracioso", escribió Syntek.

El viernes por la tarde, la mayoría de los tuits que había escrito por la noche aparecían como borrados de su cuenta.

El músico es embajador de buena voluntad de Unicef México, por lo que varios usuarios comenzaron a pedir que la organización tomara cartas en el asunto.

"El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha seguido con preocupación el intercambio de mensajes del cantante Aleks Syntek", dijo la organización en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el viernes. "UNICEF considera que dichos mensajes no son consistentes con el respeto a los derechos humanos, ni con la conducta esperada de personalidades de alto perfil que apoyan nuestra labor en pro de los derechos de la infancia".

Representantes de la compañía discográfica de Syntek dijeron que no tenían información al respecto.

Reclama uso de canción sin su permiso

El cantante y compositor Aleks Syntek reclamó al precandidato de la coalición "México Al Frente", Ricardo Anaya, por usar su canción El Camino sin su permiso.

A través de las redes sociales, el cantante se quejó porque "me molesta bastante y legalmente no puedo intervenir porque no hay explotación con fines de lucro".

A pesar de que la discusión empezó hace unos días, el pleito sigue, pues varios tuiteros le contestaron al cantante sobre aquella ocasión en el 2015 cuando desde su cuenta, lanzó mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además, el 12 de febrero José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió una foto con Syntek en un encuentro de líderes.

