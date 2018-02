Partido opositor no participará

El partido venezolano Voluntad Popular, del opositor encarcelado Leopoldo López, anunció hoy que no presentará ni apoyará candidato alguno en las elecciones presidenciales fijadas para el 22 de abril, las que considera un fraude.

El partido informó en una declaración que no postulará ni respaldará candidato en los comicios, además de llamar a todos los partidos políticos democráticos a no participar, no convalidar el "fraude" del 22 de abril.

"Quien se inscriba con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura", dijo al cuestionar la falta de garantías para que sean unas elecciones transparentes y justas, en las cuales el presidente Nicolás Maduro buscará su reelección.

"Bajo ningún concepto podemos asumir que el no participar en la farsa electoral se pueda traducir en inacción, inmovilización, sumisión o mera abstención", agregó.

El anuncio fue hecho cuando se cumplieron cuatro años de la entrega voluntaria de López a la justicia, luego de ser acusado de instigar las protestas contra el gobierno entre febrero y abril de ese año, que dejaron 43 muertos.

López fue condenado a casi 14 años de cárcel, la cual cumple en arresto domiciliario desde el año pasado.

Twitter

Define. La decisión de Voluntad Popular se da en medio de un proceso de consultas que inició la coalición opositora.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...