Julián Gil arremete contra las autoridades mexicanas

Julián Gil rompió el hermetismo que había mantenido en las últimas semanas sobre el problema legal que enfrenta con Marjorie de Sousa, y demostró su descontento en contra de las autoridades mexicanas luego de afirmar que además de no poder ver a su hijo Matías Gregorio, ahora puede ser multando por exhibir en redes sociales la única foto que tiene junto al menor.

“No me dejan ver a mi hijo ... Es Justo que aparte pretendan que esta foto que es la única que tengo con mi hijo en más de un año .... ¿Me quieran multar? ¿Qué no la pueda subir a ningún lado? ¿Que tampoco me puedo tomar otra foto más con él? ¿En qué mundo vivimos? Ya bastaaaaaaaaaaaaaaa”, expresó el actor junto a la fotografía en cuestión.

Sin ocultar su descontento, minutos después el argentino agregó: “Llevo meses en duda y con la fe de que las cosas fueran diferentes… Pero ayer confirmé que los jueces de este país están de adorno”, agregando el hashtag #dondeestalajusticiamexicana”.

Cabe recordar que fue el mismo Julián quien manifestó hace unas semanas que no regresaría al Centro de Convivencia para encontrarse con el niño, pues prefería esperar a que las autoridades le brindarán más facilidades para ver al menor de sus hijos.

El actor está harto que le impidan ver a su hijo. (AGENCIA MÉXICO)

