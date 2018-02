Academia de Policía de Torreón no está avalada por el SNSP

TORREÓN, COAH.-

Aunque ya se capacita a hombres y mujeres como aspirantes a policías municipales en la Academia de Policía instalada en la Unidad Deportiva Torreón, ésta no se encuentra registrada ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) como legalmente corresponde para considerar válidos los estudios.

“Estamos en el proceso de registro”, dijo el director Néstor Villarreal Castro.

Además, de acuerdo con información de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la Academia de Policía de Torreón “no ha proporcionado información".

En esta Dirección General se encuentran enlistados un total de 34 academias e institutos policiales que operan en el país.

Por otra parte, el Artículo 47 en el apartado referente a Academias e Institutos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere la necesidad de “tramitar los registros, autorizaciones y reconocimientos de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes".

Un grupo de 120 personas comenzó la capacitación como aspirante a Policía Municipal desde el pasado mes de febrero.

A la fecha, la falta de pago ha provocado la deserción de alrededor de 40 de ellos.

Pero se desconoce la cifra de los que siguen en capacitación porque Néstor Villarreal Castro, solicitó no ser entrevistado.

El compromiso había sido un plan de beca de seis mil pesos mensuales.

OTRA QUINCENA

Pero la falta de pago sigue. Al respecto, el director de la Academia de Policía, Néstor Villarreal Castro, declaró: “esto se hará, hoy o mañana“.

Dijo que no hará más declaraciones al respecto.

Por su parte, el alcalde Jorge Zermeño expresó en el evento de la presentación del la próxima exposición de la réplica de la Capilla Sixtina respecto al caso de la academia y el incumplimiento de pago a los aspirantes: “luego les platico de eso, la academia ahí está, estamos becando a unos jóvenes que quieren estudiar como cadetes, estamos haciendo los trámites para que puedan pasar los exámenes de Control y Confianza pero se les va a pagar una beca, se les ha pagado a los primeros que ingresaron y espero que no haya quejas al respecto, tienen que dárseles a todos la beca de estudios que se les prometió“.

Por su parte y en airadas declaraciones, el secretario del Ayuntamiento Sergio Lara declaró: “ese tema ya se trató, se volvió a tratar, el tesorero es el que puede declarar al respecto, yo no me encargo de los pagos se encarga la tesorería, no tengo nada que declarar“.

