Agresor de Florida estaba mentalmente perturbado: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que hubo muchos "indicios" de que el presunto autor del tiroteo en una escuela de secundaria de Parkland (Florida, EU), donde fallecieron 17 personas el miércoles, es una persona "mentalmente perturbada".

"Tantos indicios de que el tirador de Florida estaba mentalmente perturbado, incluso fue expulsado de la escuela por mal y errático comportamiento", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!