Llega con fuerza a La Laguna

CIUDAD DE MÉXICO.-

Avalada por buenas críticas y con el objetivo de empoderar a la mujer, se estrena el filme Black Panther

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La fuerza y el misticismo de "Black Panther" están a punto de captar la atención de los laguneros.

Durante la media noche de hoy, se estrenará la película Black Panther en todas las salas de la Comarca Lagunera con la premisa de empoderar a la mujer a través de los personajes y las historias que ofrecerá la trama.

"Lo que me encanta acerca de la forma en la que esta película representa a las mujeres es que cada una de ellas es un personaje único, con sus respectivos poderes y objetivos propios. Tenemos nuestro propio espacio en ese mundo sin necesidad de enfrentar unas a otras", explicó Lupita Nyong'o a la agencia EFE en la presentación del filme.

Lupita encarna a "Nakia" una espía que mantuvo una relación sentimental con el protagonista, el rey "T'Challa" o mejor dicho "Pantera negra" (Chadwick Boseman), personaje que debutó en el cine en Capitán América: Civil War.

En el filme, tras la muerte de su padre, el rey de la ficticia Wakanda, "T'Challa", regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico.

Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, la fortaleza de T'Challa como rey y superhéroe es puesta a prueba cuando se ve involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de su nación y del mundo entero.

La película de Marvel cuenta con Ryan Coogler como director y guionista, tarea que compartió con Joe Robert Cole.

El reparto incluye a Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Sterling K. Brown y sólo dos actores blancos: Martin Freeman y Andy Serkis. Incluso el rapero Kendrick Lamar coprodujo la banda sonora, en la que participa con cinco canciones.

Para Ryan Coogler, la esencia de "Black Panther" se reducía a una pregunta: ¿Qué significa ser africano?

El cineasta nacido en Oakland, cuyos créditos incluyen "Creed" y "Fruitvale Station", había recibido la colosal tarea de llevar al emblemático superhéroe de Marvel a la gran pantalla, con un presupuesto cinco veces mayor al que jamás había tenido, el apoyo del estudio más poderoso de Hollywood y la libertad de hacer lo que quisiera.

Coogler se había hecho un nombre creando filmes sobre la experiencia negra, pero eran experiencias estadounidenses.

La cinta Black Panther, era una historia africana y cuando Coogler firmó contrato para hacerla, no tenía claro lo que eso significaba. Finalmente, tuvo la oportunidad de entenderlo.

"Este es el filme más personal que haya hecho, lo cual es una declaración muy extraña porque sólo hago películas que son personales", dijo Coogler.

"Este filme para mí empezó con la pregunta, '¿qué significa ser africano?' Es una pregunta que siempre me he hecho, desde que supe que era negro, desde que mis padres me sentaron y me dijeron que lo era. No comprendí del todo lo que eso significaba. Como niño uno dice, 'Espera, ¿por qué?... ¿Somos de África? ¿Qué es eso?'".

"Tengo 31 años y me di cuenta de que nunca me había tomado realmente el tiempo para lidiar con lo que significa ser africano. Esta película me dio la oportunidad de hacerlo", agregó.







Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...