Siboldi destaca reacción tras el error de Orozco

Contento por mantenerse invicto jugando en casa, pero consciente de que aún hay un largo trecho por delante, se mostró anoche Robert Dante Siboldi luego de la abultada victoria de sus Guerreros del Santos sobre el León.

En su análisis del partido, Siboldi resaltó la capacidad de su equipo para sobreponerse a una desventaja que les llegó muy temprano: "era complicado porque no nos gusta recibir gol, menos en nuestra casa, sin embargo, creo que por algo pasan las cosas y ese accidente que tuvo Jonathan en un control que no le salió, quizá hizo reaccionar al equipo, que tuvo la paciencia y la gallardía para poder remontar el marcador. Se tiene mucha seguridad en lo que estamos haciendo y eso provoca que podamos tener este festejo con un triunfo anotando cinco goles", aseguró.

El entrenador albiverde disfruta el buen momento que vive su equipo, pero fiel a su costumbre, prefiere no adelantar vísperas y avanzar partido a partido: "por ahora, dentro de lo planeado, vamos en camino, vamos bien, con los pies en la tierra y con humildad debemos seguir trabajando porque lo bueno está por venir. Uno puede soñar y yo me sueño siendo campeón, pero tengo que disfrutar el camino para eso, debemos trabajar mucho, no perder el piso y saber que en este torneo cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que no puedes bajar la guardia, debes prepararte para cada partido y encararlos con total responsabilidad", dijo.

Robert sabe que aún le esperan pruebas complicadas a su equipo, comenzando por la del próximo domingo al visitar a los Diablos del Toluca, con quienes cayeron en Copa MX, por ello, hace énfasis en que deben mostrar mucha hambre de triunfo y planear bien cada paso que dan: "la realidad hoy es que no hemos ganado nada, esa es nuestra frase de cabecera, no hemos ganado nada todavía, lo bueno está por venir, nos quedan seis partidos de visita y cuatro de local, nos queda un trayecto bastante duro que es la segunda mitad del torneo, donde se define la clasificación, el descenso, los partidos van a ser muy duros, muy apretados, pero hoy estamos bien, estamos contentos disfrutando este momento, pero ya empezamos a pensar en Toluca, que no es nada fácil jugar en la altura cuando es el último de tres partidos seguidos, por eso intentamos dosificar a los muchachos", enfatizó.

Siboldi agradeció a los aficionados santistas que acudieron al estadio Corona a apoyar a los Guerreros, haciendo todo lo necesario para pasar una fecha tan emblemática como el "Día de los enamorados" acompañando a su equipo: "qué mejor que poder disfrutar la fecha con un triunfo de su equipo, queremos que se sientan orgullosos y bien identificados, espero que hayan disfrutado y festejado, que haya terminado bien la noche", bromeó.

GUSTAVO DíAZ ASUME RESPONSABILIDAD

Ninguna justificación expuso Gustavo Díaz, entrenador del Club León, ante la goleada que sufrió su equipo, asumiendo el estratega uruguayo toda la responsabilidad por lo sucedido.

Díaz lamentó las lesiones y suspensiones que le han impedido tener plantel completo, al tiempo que se dijo preocupado, más allá del resultado, por la manera en que su equipo baja la guardia en distintos periodos del partido: "debo asumir toda la responsabilidad, hay jugadores que son claves y cuando faltan, el equipo se resiente, pero no debo marcar ningún nombre y menos después de este partido, porque también sería exponer a los chicos que están jugando. Creo que el rival nos superó en 30 minutos, porque luego el partido se volvió a emparejar, por eso nos preocupan las formas en que se pierde, debemos atacar esas formas para lograr el equilibrio que necesitamos para competir por el torneo", expresó.

Recibir 14 goles en sólo 3 partidos no es algo que agrade a Díaz, pero mucho menos a los aficionados del equipo Esmeralda, algo de lo que está muy consciente el entrenador charrúa: "la afición está molesta y con mucha razón, cuando se pierde de esta manera no sirve de mucho hablar, hay que reconocer, aceptar, trabajar y ganar, tenemos una afición muy noble que está acostumbrada a ganar y nosotros debemos estar a la altura del puesto en que estamos, en un equipo grande al que debemos hacer competir, tener más regularidad, le pedimos disculpas a la afición, no queremos hablar mucho, queremos trabajar y volver a ganar", sentenció.

Robert Dante Siboldi está haciendo un gran trabajo con Santos en el Clausura 2018. (Ramón Sotomayor)

