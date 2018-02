'Revertir Brexit sería un desastre'

Firmes. A pesar de las protestas de miles, para el gobierno de May no hay marcha atrás al Brexit. (AP)

LONDRES, REINO UNIDO

EN JUNIO DE 2016, EL 52 POR CIENTO VOTÓ EN FAVOR DE SALIRSE DE LA UE

LONDRES, REINO UNIDO







COMENTAR

El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Boris Johnson, alertó ayer que revertir la salida de la Unión Europea (Brexit) "sería un error desastroso" y afirmó que la ruptura es motivo "para la esperanza y no el miedo". "Creo que sería un año más de agitación en el que todo el país sería el perdedor, no hay que llegar allí. Hay que permanecer unidos en los que todos creemos: un futuro para un Reino Unido global", precisó.

En un discurso que busca reconciliar las posturas entre los que votaron en favor de quedarse (Remain) y salirse (Leave) el político pro-Brexit, quien hizo campaña en favor de la salida, buscó conciliar posiciones en este discurso.

"Debemos aceptar que muchos (remainers) actúan por sentimientos nobles, un real sentimiento de solidaridad con nuestros vecinos europeos y deseo de que el Reino Unido tenga éxito", precisó. Durante sus declaraciones en el think tank de derecha "Policy Exchange", el político afirmó que "Brexit no es motivo de temor, sino de esperanza".

En el referendo de junio de 2016, el 52 por ciento de la población votó en favor de salirse del bloque de naciones europeo. Sin embargo, los inconformes con esta decisión han iniciado en días pasados una campaña para convocar a un nuevo referendo ante el temor de que la salida provocará una estrepitosa caída de la economía nacional. "Un segundo referendo sería un error desastroso que propiciaría sentimientos de traición permanentes e imposibles de erradicar," argumentó Johnson.

El exalcalde de Londres (2008-2016) afirmó que el Brexit no tiene vuelta atrás y que una vez que Gran Bretaña se salga no debe estar supeditado a las leyes de la UE . Sin embargo, reconoció que el "Brexit no es la panacea económica" y que el "éxito depende de los éxitos que juntos logremos".

La serie de discursos ministeriales, que se celebrarán en las próximas semanas trata apaciguar a los "remainers" y a los críticos del gobierno que aseguran que no hay una estrategia clara para abandonar el bloque de naciones.

LE EXIGEN PRESENTE PLAN

Alemania le pidió el miércoles a Gran Bretaña que detalle cómo será su relación con la Unión Europea una vez que se retire del bloque.

"Es importante para nosotros que Gran Bretaña concrete sus planes... El tiempo se está agotando", dijo un vocero de la canciller alemana Ángela Merkel.

Merkel se reunirá el viernes en Berlín con la primera ministra británica Theresa May.

El negociador británico para el Brexit, Michel Barnier, admitió la semana pasada que Gran Bretaña aún no ha esbozado sus futuros lazos con la UE.

Un segundo referendo sería un error desastroso que propiciaría sentimientos de traición ”. — BORIS JOHNSON, ministro inglés

En riesgo, ayudas

La Comisión Europea (CE) propuso ayer recortar en 30 por ciento la ayuda a las regiones más pobres de la Unión Europea (UE) y a los agricultores a partir de 2021 para enfrentar la brecha de 13 mil millones de euros que dejará la salida de Reino Unido del bloque.

Los llamados fondos de cohesión, destinados a proyectos de desarrollo en las regiones europeas más pobres, podrían ser reducidos en 95 mil millones de euros, según el plan del Ejecutivo, que será discutido por los líderes de la UE la próxima semana, en una cumbre informal en Bruselas. La CE contempla nuevas fuentes de financiación para aumentar la recaudación comunitaria, entre ellas un nuevo tipo de IVA que podría aportar entre 15 y 20 mil millones millones de euros anuales.





Firmes. A pesar de las protestas de miles, para el gobierno de May no hay marcha atrás al Brexit. (AP)

BORIS JOHNSON, Ministro inglés. (ARCHIVO)

Etiquetas: Brexituereino unido

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...