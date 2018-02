Netanyahu rechaza acusaciones de corrupción y se niega a renunciar

JERUSALEN.-

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó hoy la recomendación "tendenciosa" y "llena de agujeros" de la Policía para que sea acusado de corrupción, ante lo cual afirmó que permanecerá en el cargo.

"Después de leer el informe de recomendaciones, puedo decir que este es un documento sesgado y en extremo lleno de agujeros, como el queso suizo, y no contiene agua", afirmó Netanyahu, ante la reciente solicitud policial.

La Policía de Israel recomendó la víspera a la Fiscalía procesar a Netanyahu por fraude, soborno y abuso de confianza, tras un año de investigación, la cual concluyó que existen indicios suficientes para proceder a la imputación en dos casos que pesan en su contra.

En una de las pesquisas, llamada “Caso 1000”, Netanyahu es sospechoso de aceptar generosos obsequios de ricos benefactores a cambio de promover sus intereses, y en la segunda, “Caso 2000”, considera que el primer ministro intentó llegar a un acuerdo de cobertura con el diario Yedioth Ahronoth.

En una reunión del gobierno en Tel Aviv, Netanyahu afirmó que el valor de los regalos que la policía alegaba que recibió se inflaron "más allá del reconocimiento" y aseguró que el informe policial "trata de crear una falsa impresión de intercambios que nunca existieron".

De acuerdo con la recomendación que emitió la policía el martes por la noche, Netanyahu aceptó casi 300 mil dólares en regalos de dos multimillonarios, uno de ellos el productor de cine Arnon Milchan, a cambio de promover sus intereses.

Sin embargo, el jefe de gobierno israelí afirmó que las recomendaciones no tuvieron en cuenta sus 20 años de amistad con el productor de Hollywood, durante los cuales se dieron obsequios mutuos, además de que se exageró el valor de los regalos que le dio Milchan.

“El informe trata de crear una falsa impresión de intercambios que nunca existieron”, subrayó el primer ministro israelí, según reportes de los diarios Ha’aretz Daily y Jerusalem Post en sus ediciones en línea.

En cuanto al caso relacionado con el Yediot Aharonot y las acusaciones de que negoció con el editor Arnon "Noni" Mozes para una cobertura favorable a cambio de un proyecto de ley para frenar a Israel Hayom , su principal competidor, Netanyahu dijo que trabajó contra el proyecto y que de hecho votó en contra.

¿Por qué fui interrogado, mientras que los otros 43 miembros de Parlamento que apoyaron e impulsaron el proyecto de ley no fueron investigados?, cuestionó y dijo que entonces la policía debería investigar si la exministra de Justicia, Tzipi Livni, uso su puesto para ayudar al editor de Yediot Aharonot. "Esto es absurdo", dijo.

Netanyahu afirmó que su coalición gobernante se mantiene estable y que ni él ni nadie en su coalición tenía la intención de renunciar. "Trabajaremos juntos hasta el final”, subrayó, tras reiterar que "la verdad saldrá a la luz y nada saldrá de esto".

En su primera reacción a la recomendación policial, el jefe de gobierno israelí emitió un mensaje a la nación, transmitido en vivo por la televisión, en el que rechazó las acusaciones y afirmó que toda su vida ha trabajado para Israel.

"Estas recomendaciones no tienen peso en una sociedad democrática", dijo Netanayhu, tras señalar que "continuará liderando a Israel de manera responsable y fiel".

Aseguró que todo lo que hizo fue por el bien del país, "no por los cigarros de amigos y no por una mejor cobertura de los medios", una referencia a los dos casos en los que puede ser acusado y afirmó que “nada tendrá influencia y nada me influirá, ni siquiera los incesantes ataques en mi contra".

"Se han realizado grandes esfuerzos para abrir no menos de 15 investigaciones y sondeos para sacarme del poder. Todos ellos comenzaron como noticias de última hora, algunos de ellos con recomendaciones policiales impactantes", dijo el primer ministro.

"Todos y cada uno de estos intentos, sin excepción, no condujeron a nada. Sé la verdad, así que puedo decirte, esta vez también que no pasará nada. Las autoridades no aceptarán ni la mitad de las recomendaciones de la policía y no conducirán a nada", apuntó.





