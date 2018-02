¿Sexo, amor o diversión?

TORREÓN, COAH.-

HOMBRES Y MUJERES EMPLEAN DIVERSAS TÁCTICAS PARA LOGRAR UN 'LIGUE'

En el "ligue", tanto hombres como mujeres emplean ciertas "tácticas" para conseguir lo que buscan: sexo, compañía, diversión o amor.

En esta elección, por la misma construcción social y cultural, hombres y mujeres buscan cosas distintas; en relaciones fugaces ellas prefieren una pareja protectora, que les brinde seguridad y son más selectas; mientras que ellos se van más por el lado de los atributos físicos, clasifican a las mujeres y entre más tengan se sienten más seguros de su "masculinidad", o al menos fue lo que respondieron algunas personas con vasta experiencia en relaciones amorosas y que decidieron compartirla.

Sin embargo, cuando realmente buscan hacer una elección de pareja, algunas de las citadas características pueden variar, mientras que otras permanecen, según la tesis "Influencia del Sentido de la Vida en la Elección de Pareja" elaborada por la terapeuta familiar y de pareja Laura Hernández Esquivel.

En el estudio, la especialista aplicó una serie de encuestas a 50 parejas, en donde las mujeres respondieron que buscan hombres trabajadores y responsables, algo que se podría relacionar con la seguridad económica que también ven en las relaciones fugaces; mientras que ellos quieren a mujeres amorosas, inteligentes, y aparece otra vez el físico, pues además las quieren atractivas. Tanto hombres como mujeres dijeron que prefieren a personas sinceras y honestas.

En el caso de las seis personas entrevistadas a todas les pondremos nombres ficticios a petición suya. Se trata de tres hombres, e igual número de mujeres. Ninguna de las personas es fiel y todas están casadas. Sin embargo, en los seis casos, lo que esperan es que sus parejas les brinden fidelidad.

"Óscar", tiene 34 años, dice que ha tenido relaciones sentimentales y sexuales con más de 160 mujeres. Tiene estudios de maestría. "Simón", de 38 años, se ha relacionado sentimentalmente con más de 300 mujeres y tiene grado de licenciatura. "Pablo", de 35, quien ha tenido más de 50 relaciones, también tiene nivel de licenciatura.

"Lourdes" y "Micaela", tienen 30 y 32 años, respectivamente. Son profesionistas. Ambas han tenido 12 parejas sentimentales, a todos los eligieron sobre todo por la economía. "Ericka", tiene 28 años. Terminó la preparatoria. Ella ha tenido más de 25 parejas sentimentales y dice que más que la economía, le interesan los sentimientos de la persona.

Lo primero que ven en una mujer "Óscar" y "Simón" es el físico, luego realizan una preselección en donde las agrupan en: "Inteligentes" "bonitas o atractivas", "quienes buscan algo pasajero" y "comunes". Pablo dice que no realiza tal "clasificación", pero sí ve el físico, pues le gustan las mujeres atractivas.

"Óscar" explica que las intelectuales podían estar bien dotadas o no, mientras que las bien dotadas, por lo general, intelectualmente "no tenían nada" y en el caso de "las comunes" comenta que son personas "igual a ti, vienen de donde tú, saben lo que te costó llegar a donde llegaste".

Pese a la clasificación, en una relación seria, comenta que un hombre busca: amor, cariño y respeto en una mujer, al igual que ellas.

→ ¿Buscaste amor en más de 100 mujeres?

"Buscaba satisfacción sexual, alegría, poder, estatus, en México se busca o se cree que entre más mujeres consigas más macho eres, yo no lo creo, pero a mi me causaba placer y satisfacción, yo disfruto ser hombre, disfruto ser masculino, disfruto ser macho, para mi entre más mujeres tenga mejor es, aunque soy un hombre casado, pues disfruto que así sea", responde.

→ ¿Qué esperas de tu esposa?

"De mi mujer espero que sea una persona respetuosa de su condición civil que ella decidió", dice.

"Simón" también hace esta clasificación de mujeres. Dice que son "inteligentes" "no tan inteligentes" y "las que buscan algo pasajero". Las dos últimas no le representa ningún problema para salir con ellas, porque son más "fáciles".

"Es más práctico, las invitas a un lugar donde estén solos y listo, si aceptan ya la hice, si no, no".

Con las mujeres inteligentes, según él, hace más "inversión". "Las invitas a comer y las conoces, pláticas, ves sus gustos, te familiarizas con sus problemas y ves qué les gusta para poder atacar por ese lado, ellas son más difíciles de conquistar, no se van con cualquiera, son más selectas y más calculadoras".

"Simón" considera que el respaldo económico es fundamental para salir con varias mujeres, porque "les vas a invertir" "Ellas se sienten protegidas, respaldadas, eso les da mucha confianza".

El romanticismo y el desempeño sexual es fundamental para conservar las relaciones que "despierten" su interés.

Si algo ha tenido como factor común en sus relaciones, eso es hablar con algunas verdades. "No les prometas más de lo que no les puedes cumplir y eso debe ser antes de cualquier cosa".

"Pablo", por su parte, no hace clasificación alguna, a él gustan las mujeres atractivas. "Me gusta su cuerpo, la verdad, la parte que más me atrae es la retaguardia. Hay hombres que no les gusta las mujeres muy bonitas, yo siempre le tiré a lo más alto, para mi es un reto".

Pero la "inversión" la hace únicamente con quien realmente le interesa. Invitaciones a salir al cine, bares, restaurantes, son algunas de las cosas que hace para conquistarlas. Si no funciona, no insiste y busca otra.

En su caso, las mujeres además, deben ser buenas cocineras, estar al pendiente de él y ser muy detallistas.

¿QUÉ DICEN ELLAS?

Para "Lourdes" y "Micaela" la economía juega un factor fundamental al momento de elegir a un hombre como pareja, o para una relación fugaz.

"Las mujeres buscamos a personas que nos den seguridad, protección, por como nos educaron es con lo que ya venimos cargando desde niñas", dice "Lourdes".

La cantidad de hombres con los que salgan no les representa nada, a diferencia de ellos, pues buscan calidad. "Nosotras somos muy selectivas, el punto no es que no haya con quién, el punto es de que tú los elijas, si me pones a 12 hombres de una banda, puedo salir con los 12, pero yo prefiero irme con el jefe de la banda".

Cuando alguien les atrae, muestran interés y después de que se da el acercamiento, alimentan el ego de la persona para hacerlo sentir como "el mejor hombre", "aunque sepa que no es cierto", dice "Lourdes".

"Me gusta que piensen que me traen loca, actúo un poco sumisa y generalmente da resultado, al final terminan haciendo lo que quiero, nuestro manejo es más psicológico", añade "Micaela".

Ambas dicen que se casaron con hombres que consideran, tienen muchas cualidades, entre ellas, son buenos proveedores, además de que son manipulables.

"Ericka", por su parte, se considera una mujer "enamorada" que busca en sus relaciones siempre estabilidad. Contradictoriamente no lo ha conseguido, pues en varias ocasiones se ha separado de su última pareja, a la que acepta que ha idealizado.

"Creo que nosotras nos hacemos falsas expectativas de las personas, sobre todo de las parejas, creemos que son románticos, amorosos, responsables, etc., sin embargo, no siempre es así, a veces resulta falso y cuando te das cuenta es decepcionante, aunque a veces te quedas".

Laura Hernández Esquivel, psicóloga terapeuta familiar y de pareja, explica que los hombres que buscan múltiples relaciones sentimentales con mujeres, obedece a gran parte a los estereotipos de género que son características impuestas socialmente en donde para ellos, tener múltiples relaciones representa "masculinidad".

"Es una manera en la que aprenden a vivir la sexualidad, donde lo masculino se relaciona con la heterosexualidad, reafirman su heterosexualidad, porque no es una situación ni siquiera de placer, es una situación de poder -yo tengo más mujeres, soy mejor hombre frente a ti-".

Con la mujer la situación no es distinta. "Son parte de los estereotipos de las mujeres, se nos enseña a no sentirnos capaces, suficientes o a sentir que no podemos hacerla sola y que es el deber de los hombres el complementar esta parte, yo lo relaciono más con este estereotipo y que los estereotipos de género van desarrollando este sentimiento de incompetencia, no valía o de 'yo me merezco uno que me mantenga'".

En ambos casos, menciona que las relaciones son complicadas y suelen ser hasta violentas.

La especialista dice que a las mujeres social y culturalmente se nos construye como seres del amor "ser pareja, pero no sólo eso, sino ser mamá de la pareja, dedicarte a cuidarlo, apapacharlo, a ser más servicial a entregarse".

Mientras que a los hombres les enseñan a ser sujetos del amor, no objetos del amor, "ellos esperan recibir todas las ventajas de ser amado".

CONSTRUCCIÓN SANA DE PAREJA

La especialista cita en su tesis al psicólogo Robert Jeffrey Sternberg, quien plantea en su teoría triangular del amor tres componentes básicos para construir relaciones sanas de pareja, siendo éstas: la pasión, el compromiso y la intimidad.

Explica que en el caso de la intimidad, éste es un sentimiento de cercanía en las relaciones amorosas, el sentimiento de estar unido o ligado al ser amado, la intimidad se hace evidente en diversas formas, tales como el deseo de hacer las cosas que hagan la vida mejor para aquellos que amamos, se cuenta con la seguridad de no estar solo en momentos difíciles, se comparten actividades, posesiones, pensamientos y sentimientos.

En la pasión se refiere a los modos de excitación que conducen a la atracción física y a la conducta sexual en una relación. Aquí las necesidades sexuales son importantes, pero no son las únicas motivaciones que están en juego, tienen también su aporte las de autoestima, afiliación y asistencia.

El compromiso se trata de un componente con un aspecto a corto plazo y otro a largo, el primero se refleja en el acto de decidir que uno ama a alguien y el segundo es el compromiso de mantener ese amor, el compromiso va creciendo de forma lenta a la par que se toman decisiones de compartir en pareja.

Hernández Esquivel dice que también es necesario alimentar nuestro amor propio y preguntarnos ¿Qué queremos en una pareja? Para hacer una correcta elección.

Diferencias. Mujeres y hombres buscan cosas distintas en una relación, según lo que se les haya inculcado.

