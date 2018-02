Tras reclamos, Estado y Municipio realizan obras de pavimentación

TORREÓN, COAH.-

Gobierno del Estado y el Municipio “le entran“ a pavimentar la ciudad. En la colonia Rincón La Merced donde comenzaron los trabajos para arreglar dos sectores, el gobernador Miguel Riquelme declaró que “actualmente es el principal reclamo, ante ello tenemos que sumarnos”.

Señala que en un trabajo en conjunto que los ciudadanos puedan ver sin distingo, “así como nosotros como gobernantes también debemos ver el trabajo sin distingos, así también ustedes véanlas como los beneficiados, el alcalde y yo vamos a ponernos de acuerdo para mejorar el entorno y sin sacarnos de la responsabilidad. Para mí sería muy sencillo venir a Torreón y decir que a mi no me tocan los drenajes, ni esto ni otro, no, si me toca, a mi al alcalde y a la Federación por eso vamos a bajar recursos”.

En el evento, el gobernador también ofreció su apoyo al alcalde Zermeño dentro de las acciones que pretende realizar para rehabilitar el drenaje sanitario y pluvial de la ciudad. “Cuente con el apoyo del gobierno del Estado porque son los ciudadanos los que deben ver que la conjunción de esfuerzos rinde frutos”.

En tanto, el alcalde Jorge Zermeño expresó que los recursos del gobierno del Estado “nos ayudan muchísimo en la pavimentación y los servicios“.

Zermeño coincide con que la pavimentación es una de las más fuertes demandas ciudadanas por lo que dijo “reconozco este esfuerzo que nos ayuda a todos...que bueno que se está pavimentando esta vialidad que bueno que se sumen esfuerzos del gobierno estatal“.

Según el secretario de Infraestructura y Transporte, Gerardo Berlanga Gotés, este año en Torreón se invertirán en diferentes frentes alrededor de 80 millones de pesos de recursos estatales.

En Rincón La Merced, pavimentarán 16 mil metros cuadrados, “a todo lo largo de la calle Puente hasta llegar a la avenida Fundadores y posteriormente el último tramo de fundadores, hasta lo que es la Avenida Universidad".

Se trata de una vialidad por la cual transitará una ruta alimentadora del Metrobús. La inversión es seis millones de pesos.





