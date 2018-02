Alcoholímetro 'no se ha relajado', dice titular de Tránsito y Vialidad

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Pedro Luis Bernal, titular de Tránsito y Vialidad en Torreón, afirmó hoy martes que no se ha "relajado" ningún aspecto del Operativo Alcoholímetro en el municipio.

Se refirió a versiones en redes sociales que indican que supuestamente sólo se multan a los conductores ebrios, hecho que rechazó de manera categórica.

"Ese tipo de comentarios sin fundamentos no tienen la menor importancia, aquí hay que dejar en claro que todas las personas ebrias que van manejando un vehículo son detenidas, no hay concesiones de ninguna clase, si se les detecta sólo con aliento alcohólico, pues la multa correspondiente, lo mismo si no traen documentos... Eso va a seguir de la misma manera, es mentira que estemos aflojando la aplicación de ese operativo, espero que quede muy claro".

Bernal además retó a quienes difunden esas versiones a comprobarlas, detallando de forma pública los supuestos casos en los que se dejan ir a conductores ebrios sólo con multas.

"Que me digan el día, la hora, el vehículo, todos los comentarios son bienvenidos, pero siempre que tengan fundamento", dijo el funcionario.





Se refirió a versiones en redes sociales que indican que supuestamente sólo se multan a los conductores ebrios, hecho que rechazó de manera categórica. (ARCHIVO)

Etiquetas: alcoholimetro

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...