Loaiza, ante su ‘partido’ más oscuro

SAN DIEGO, EUA.-

Arrestan a Esteban Loaiza; es sospechoso de tráfico de drogas

SAN DIEGO, EUA







COMENTAR

El exabridor mexicano de Grandes Ligas Esteban Loaiza fue arrestado en California bajo sospecha de tráfico de drogas.

Loaiza, de 46 años, fue fichado el viernes por cargos que involucran posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos de lo que se presume es cocaína valuada en cerca de 500 mil dólares, informó el Departamento de Policía del Condado San Diego. Se encuentra detenido al no pagar una fianza de 200 mil dólares y deberá presentarse ante la corte mañana.

Se desconoce de momento si Loaiza ha contratado a un abogado, y el expelotero no pudo ser contactado en busca de comentarios.

El teniente Jason Vickery, de la policía de San Diego, indicó que los paquetes que contienen un polvo blanco aún están siendo sometidos a análisis y se cree que se trata de cocaína, aunque también podrían estar involucradas otras drogas.

El arresto fue parte de una pesquisa sobre drogas que sigue en curso.

Los oficiales detuvieron a Loaiza por una infracción menor de tráfico el viernes después que el e jugador saliera de una vivienda que empezó a rentar recientemente en la comunidad costera de Imperial Beach, cerca de la frontera con México. Las autoridades tenían el vehículo bajo vigilancia ante la sospecha de que era usado para el tráfico de drogas.

Cuando realizaron una revisión encontraron un sofisticado compartimento usado para ocultar contrabando, de acuerdo con las autoridades. Eso los llevó a solicitar una orden de revisión para la casa rentada por Loaiza, donde hallaron los paquetes de droga, según los investigadores.

El agente de Loaiza se dijo triste por la noticia del arresto y detalló al diario The San Francisco Chronicle que no cuenta con información sobre la detención ni ha hablado recientemente con el ex pelotero. John Boggs declaró el lunes que no estuvo disponible cuando Loaiza le llamó a su oficina la semana pasada.

Boggs declaró que se sintió "asombrado y triste" y aseguró que "no había ningún indicio de que él llegaría a estar en este tipo de situación".

Loaiza jugó para varios equipos en su carrera en Grandes Ligas de 1995 a 2008, iniciando con los Piratas de Pittsburgh y concluyendo con su segundo periodo con los Medias Blancas de Chicago. Tuvo un récord de 21-9 con los Medias Blancas en 2003 y abrió en el Juego de Estrellas ese mismo año.

El ex pitcher nacido en Tijuana, México, estuvo casado por un breve periodo con la fallecida cantante Jenni Rivera, quien murió en un accidente aéreo en 2012.







Etiquetas: Esteban Loaiza

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...