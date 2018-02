Repudian comentario de líder del PRI

TORREÓN, COAH.-

Varios artistas le recriminaron al presidente nacional del PRI haber usado la palabra ‘prietos’ en un evento celebrado en Tabasco

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sigue siendo criticado en redes sociales por haber llamado "prietos" a los exmilitantes de su partido que se cambiaron a Morena.

"Aquí está el priismo real y profesional de siempre en Tabasco, en cambio hay algunos que se van huyendo a Morena, son los prietos... pero ya no aprietan", fue lo que dijo Ochoa Reza en un acto público celebrado en Tabasco.

Lo dicho por el político alcanzó a varios famosos quienes a través de las redes le mostraron repudio tal fue el caso de Raúl Méndez, Tiaré Scanda, el payaso "Brozo", Sergio Mayer, Laisha Wilkins y Epigmenio Ibarra.

El actor lagunero Raúl Méndez anticipó que no votará por el Partido Revolucionario en las próximas elecciones.

"Lo único seguro que tengo yo, como mexicano, prieto, es que por esta mier... de partido racista, no voy a votar!!!", escribió el artista en su Twitter.

Lo único seguro que tengo yo, como mexicano, prieto, es que por esta mierda de partido racista, no voy a votar!!! https://t.co/FcJUNubyrv — Raul Mendez (@raulmijomendez) 10 de febrero de 2018

La actriz Tiaré Scanda no dudó en recordar en estos momentos una canción de la cantante María Enriqueta Jiménez mejor conocida como "La prieta linda".

"Las palabras significan cosas distintas según quién las dice y quién las oye", redactó Tiaré en un enlace al video de la canción Un mundo raro, en una versión de la citada intérprete nacida en Salamanca.

Las palabras significan cosas distintas según quién las dice y quién las oye... LA PRIETA LINDA: UN MUNDO RARO https://t.co/nvAo6TMFYY vía @YouTube — Tiaré Scanda (@tiare_scanda) 11 de febrero de 2018

Víctor Trujillo, en su personaje del payaso "Brozo", le pidió a Enrique Ochoa Reza su renuncia al tricolor.

"Ni modo @EnriqueOchoaR es momento de renunciar. Usaste peyorativamente el término prietos en un país orgullosamente prieto. Después los llamarás brownies y luego bad hombres. Quizá hasta desees construir un muro protector alrededor de tu candidato, sumido en serios aprietos. Bye!".

Ni modo @EnriqueOchoaR es momento de renunciar. Usaste peyorativamente el término prietos en un país orgullosamente prieto. Después los llamarás brownies y luego bad hombres. Quizá hasta desees construir un muro protector alrededor de tu candidato, sumido en serios aprietos. Bye! pic.twitter.com/aYB0noSon1 — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) 11 de febrero de 2018

El productor de telenovelas Epigmenio Ibarra se ha caracterizado por tundir a los políticos en sus redes sociales y esta vez no fue la excepción.

"Hay personajes infames e impresentables como Ochoa Reza que no merecen ni un tuit. Su racismo, su grosería no son sino expresión del régimen corrupto y criminal que representa. Hombres como el son los compinches del "preparadisimo" @JoseAMeadeK".

Hay personajes infames e impresentables como Ochoa Reza que no merecen ni un tuit.

Su racismo, su grosería no son sino expresión del régimen corrupto y criminal que representa.

Hombres como el son los compinches del “preparadisimo” @JoseAMeadeK pic.twitter.com/IYg8nu1oaR — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) 11 de febrero de 2018

El actor, cantante, empresario y ahora integrante del partido Morena, Sergio Mayer, subió un video en redes sociales en el que le recrimina al líder del PRI sus palabras.

"Señor Enrique Ochoa Reza; como ciudadano no sabe como lamento las expresiones racistas y peyorativas en que se expresa de los militantes de mi partido. Su comentario no solamente ofende a los militantes, sino que también ofende a toda una nación llena de valores y de orgullo por nuestra historia y nuestra raza de bronce.

"Expresarse así siendo presidente del PRI lo hace aún más lamentable, ya que también degrada la investidura institucional que preside; es ofensivo pensar que aún así pretende el voto de aquellos que usted llama 'prietos'", dijo el exmiembro de Garibaldi.

Por su parte, la actriz Laisha Wilkins tuiteó: "Son prietos, pero ya no aprietan". #MuyLamentableComentario" y agregó: "Buenos días a todosss! Ah, menos al clasista de ayer, q no entiende q mucho ayuda el que no estorba o no don Pepe?", dijo la actriz refiriéndose al precandidato a la presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade.

“Son prietos pero ya no aprietan”. #MuyLamentableComentario — LAISHA WILKINS (@laishawilkins) 10 de febrero de 2018

¿Sabías que... Otros famosos como Tenoch Huerta o Vanessa Bauche también se mostraron inconformes en redes por los dichos de Ochoa Reza?

Tiaré Scanda

