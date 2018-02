¡Qué cambio!

TORREÓN, COAH.-

Famosas como Tatiana y Paulina Rubio tomaron la decisión de renovar su look, por lo que sorprendieron a sus fans

Un cambio radical de imagen siempre es bueno, eso lo saben Paulina Rubio, Tatiana y otras famosas.

En estos días, "La chica dorada" y "La reina de los niños" hicieron ajustes en sus apariencias, los cuales dieron a conocer en sus redes sociales a través de diversas fotografías que sorprendieron a sus seguidores.

Tras muchos años de lucir su cabello negro y rizado, la intérprete de Leyes del corazón se mostró en Twitter con otro look.

En una fotografía, se vio a la también actriz con el cabello castaño claro y lacio además de un fleco. "#FelizSábado #cambiodelook", escribió la regiomontana en la selfie que generó decenas de comentarios positivos de sus fans.

Paulina ha dado a conocer que alista una colaboración musical con Nacho. Con él, "Pau" grabó en video que exhibe a la cantante con el cabello más rubio y con raíces oscuras al más puro estilo californiano.

Esta no es la primera vez que la exTimbiriche cambia de look de manera radical. Hace unos años hizo a un lado su cabellera rubia para lucirla de color rojo.

"¡Me encanta el rojo! Me siento explosiva, roja, me siento feliz y me gusta mucho, llevo dos días con el cabello rojo, me siento como pececito en el agua, es un color que tiene mucho que ver con mi pasión, con mi música, mi sangre es roja y el color de la 'Pau' también es rojo", dijo Rubio.

En mayo de 2013, Thalía también dio de que hablar en Instagram por un cambio de imagen. Después de 30 años de traer el cabello castaño, ella prefirió ser "güera".

"Aquí vamos, #nuevaaventura. A la aventura de la vida! Y a seguir tus impulsos... siempre", escribió la artista en la selfie que mostraba su cabello dorado.

Shakira irrumpió en los escenarios en 1996 con canciones como Estoy aquí y Antología. En ese tiempo lucía el cabello negro, luego se lo tiñó de rojo y más tarde rubio. Lo ha traído rizado o lacio, ha hecho lo que ha querido pese a que la cantante ha comentado que no es adicta a la moda.

La actriz Anne Hathaway, quien ha trabajado en películas como El diablo vista a la moda y Siempre el mismo día, le dijo adiós a su cabellera larga para darle paso a un corte de cabello muy corto.

De acuerdo con los expertos en imagen, el cambio le vino bien ya que las facciones de Anne se volvieron más finas.

Lindsay Lohan se hartó de ser la pelirroja con pecas de películas de Disney como Juego de gemelas o Un viernes de locos. De la noche a la mañana, Lindsay se volvió rubia y así se ha mantenido a la fecha.

Más cambios

Ellas también han decidido cambiar:

-Emma Watson dejó en el pasado su cabellera larga para darle un cambio radical al cortar su cabello súper pequeño, estilo 'pixie', y teñirlo con un tono más oscuro.

-Kim Kardashian se dio a conocer con un cabello largo y castaño oscuro, sin embargo un día pasó al rubio.

-El cambio radical de Miley Cyrus lo dio a mediados del inicio de su carrera como cantante. Un corte con raíces castañas y el resto del cabello en un rubio fue el cambio con el que le dijo adiós a la niña buena.

