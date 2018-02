Reciben Call Center de Simas sin inventario

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La actual administración del Simas no recibió inventario ni documentación alguna del Call Center que opera desde abril de 2016 y cuyo equipo tuvo un costo millonario.

Roberta Flores, encargada del Call Center y de Atención Ciudadana, dice que en este departamento no encontraron facturas o documentación alguna; únicamente estaba el equipo tanto del Call Center como de Telemetría adquirido con un costo de 14 millones de pesos, por lo que a partir de su llegada elaboraron un inventario con lo que había en existencia.

Comentó que esto es parte de las observaciones que se hacen como parte del proceso entrega-recepción.

"En el Call Center no hay una carpeta de entrega-recepción, yo no recibí nada, fue día a día investigar por aquí y por allá, quien era, dónde estaba, por qué, no dejaron nada.En casi todas las áreas dejaron una carpeta con el mobiliario y demás, aquí no".

Con respecto al software señala que éste es propiedad del Simas y que actualmente están en pláticas con el proveedor para que realice algunas adecuaciones para mejorar su funcionalidad.

"Todo eso es del Simas, no es del proveedor, la cuestión es que como él lo diseñó y lo fue creando poco a poco y realmente quien lo conoce es él porque está hecho a las necesidades del Simas".

Comenta que en ocasiones el servicio se demora por la alta demanda y la cantidad de operadoras con las que cuentan, pues actualmente son ocho.

El equipo tiene capacidad para contar con 30 operadoras, sin embargo, se necesita acondicionarlo para que se sumen más y están en proceso de contratación de personal.

Cuando fue inaugurado, en abril del 2016, el Simas informó que eran 14 personas las que atendían las llamadas. Por día las operadoras atienden hasta 100 llamadas o más en el 690-95-95, cada una, la mayoría para el reporte de fugas de agua y drenaje, así como de seguimiento a obras, entre otras cosas.

El software genera una base de datos de las quejas que recibe y de ahí se remiten al área técnica para su atención.

En próximos días se reforzará también el área de redes sociales, para que las quejas sean canalizadas a través de esta vía en las cuentas de Facebook SIMAS TORREÓN, de Twitter @simasdtorreon y en poco tiempo pondrán a disposición un número de WhatsApp.

Servicio En próximos días se reforzará también el área de redes sociales. ⇒ El número del Call Center es el 6-90-95-95. ⇒ Simas también tiene la cuenta de Facebook SIMAS TORREÓN. ⇒ El contacto a través de twitter se hace en @ simasdetorreon. ⇒ Próximamente habrá WhatsApp.

Sin documentación. Simas no recibió documentación alguna del Call Center y el equipo de Telemetría. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Simas torreonSIMAScall center simas

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...