'Denuncia me da risa; es guerra sucia del PRI', dice Anaya

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, desestimó la denuncia que presentaron dos ciudadanos contra él en las instalaciones de la PGR por enriquecimiento ilícito y dijo que le dan risa ese tipo de querellas porque son orquestadas por el PRI y lo hacen porque están desesperados, pero no les va a servir de nada y por él que sigan presentando las demandas que quieran.

"Me da risa, es la guerra sucia del PRI, no me van a detener con esta guerra sucia, lo que quieren es confundir a la opinión pública, no lo van a lograr yo voy a seguir concentrado, convenciendo a la gente y debe la gente saber porque el PRI está haciendo esto, lo hace porque están absolutamente desesperados, la campaña de su candidato está en ruinas, porque se desfondó su candidato y creen que con este tipo de acciones van a confundir a la población y eso le va a servir, no les va a servir absolutamente de nada, por mí que sigan presentando todas las denuncias que quieran", dijo.

Dijo que va a responder esta demanda con una sonrisa y no tiene pensado contrademandar porque esto es guerra sucia orquestada por el PRI, lo que sí considero es que se incrementará.

Anaya Cortés envió un mensaje al PRI y dijo que sus días en la Presidencia de la República están contados y el próximo 1 de julio habrá un cambio en nuestro país.

"Desde aquí desde Puebla, le decimos al PRI que sus días están contados que en México, a nivel nacional, habrá un cambio, desde aquí desde Puebla le decimos al PRI, ¡fuera, fuera, fuera!", destacó Anaya Cortés.

Al encabezar un encuentro con la militancia del PAN, PRD y MC en Puebla, Anaya Cortés recordó que está a unos días de que concluya la precampaña y hay buenas noticias porque su campaña y las de otros panistas han crecido con enorme fuerza, y por eso el PRI cada vez más los ataca con mayor intensidad, porque les va a ganar la Presidencia de la República.

"Estamos ya a unos días de que termine la precampaña, la buena noticia es que nuestras campañas, la de Martha Erika, la de Lalo (Eduardo Rivera) y la mía han venido creciendo con enorme fuerza, el PRI cada vez nos ataca con mayor intensidad, saben porque nos atacan porque nos tiene miedo, nos atacan porque les vamos a ganar en Puebla y en toda la República Mexicana", describió.





Dijo que va a responder esta demanda con una sonrisa y no tiene pensado contrademandar porque esto es guerra sucia orquestada por el PRI, lo que sí considero es que se incrementará.

